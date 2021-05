Črn jezik na rdeči preprogi in duet v zraku (VIDEO)

Pandemija novega koronavirusa je močno vplivala tudi na zvezdniške prireditve, kot so premiere filmov in tudi podelitve nagrad. Te so večinoma potekale po spletu, z lajšanjem ukrepov pa se vračajo tudi prave prireditve, na katerih se zvezdnice in zvezdniki v vsem svojem razkošju kažejo na rdečih preprogah.Tako je bilo tudi na 30. podelitvi Bilboardovih glasbenih nagrad v Los Angelesu, kjer se je trlo predvsem glasbenih zvezdnikov. Kdo je najbolj navdušil in kdo presenetil s črnim jezikom, pa si oglejte v spodnjem videoprispevku: