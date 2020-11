Črni dan za Srbijo: umrla igralec in režiser

Novi koronavirus je v ponedeljek v Srbiji zahteval tudi žrtvi iz sveta gledališča in filma. Umrla sta prvak Jugoslovanskega dramskega gledališča ter filmski in televizijski igralecter filmski režiserBekjarev je umrl v Beogradu je v 75. letu starosti. Igralec se je s koronovirusom okužil oktobra med snemanjem filma Bilo jednom u Srbiji. Zdravil se je na infekcijski kliniki, a se je njegovo stanje v zadnjih desetih dneh močno poslabšalo.Odigral je več kot 150 gledaliških vlog ter nastopil v več kot 50 filmih in v številnih televizijskih serijah. Prvo filmsko vlogo je odigral v filmu Bokseri idu u raj (1967), gledalci pa se ga bodo spominjali po vlogah v serijah Boljše življenje, Odpisani in Više od igre.Režiser in filmski kritikje umrl v 91. letu starosti. Za seboj je zapustil bogat filmski opus, bil je avtor nekaterih najbolj priljubljenih filmov v zgodovini jugoslovanske kinematografije.Med drugim je režiral komedijo Tesna koža ter filme Laf v srcu, Pa kaj še, Drugarčine in Berlin kaput. Njegova dokumentarca De Jongovi (1975) in Žulj (1988) sta bila jugoslovanska kandidati za oskarja. V njegovem dokumentarnem opusu je tudi film Srce o prvem Jugoslovanu, ki so mu presadili srce.