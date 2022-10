Znani glasbenik vidi v prihodnost in se pogovarja s predniki

Nekaj skriva, nečesa o sebi ne izda, se je govorilo za britanskega glasbenika Craiga Davida; ugibanja so se največkrat vrtela okoli njegove spolne usmerjenosti. Z izjemo njegove kratke romance s kolumbijsko seks bombo Sofio Vergara v letu 2003 je namreč tako rekoč vso svojo glasbeno pot samski. »Prav čudno, kako poskušajo ljudje druge vedno popredalčkati,« se pevec ni zmenil za namigovanja, prepričan, da je vse, kar je pomembno, povedal skozi svojo glasbo. No, skoraj vse, kajti nekaj je vendar skrival. Svojo sposobnost videti v prihodnost in slišati ter se pogovarjati s predniki, torej pokukati tudi v preteklost.

Svoje nadnaravne sposobnosti je doslej skrival. FOTO: Osebni arhiv

Njegov osmi studijski album je tik pred izidom. V prvih oktobrskih dneh je na police knjigarn prišla njegova knjiga za samopomoč, v katero je vtkal tudi svoje spomine in izkušnje. A tu se Craigova vsestranskost še ne konča. »Naposled si drznem na glas priznati: sem super empatičen, super občutljiv za okolico in super jasnoviden. Sploh slednje sem doslej raje skrival,« je o svojih nadnaravnih sposobnostih dejal pevec in razložil, da mu njegove sposobnosti omogočajo videti prihodnost. »Vidim reči v prihodnosti. Vsake toliko mi kot noro zvoni v ušesih, in tedaj vem, da je v bližini neki vodnik iz onstranstva, morda moj prednik, ki poskuša navezati stik. Tedaj se z njim uglasim.« In morda je prav zaradi teh svojih sposobnosti, o katerih doslej ni govoril, svojo knjigo za samopomoč naslovil z What's Your Vibe? Kakšen je tvoj občutek?, v njej pa je spregovoril o svojih borbah po hudi poškodbi hrbta pred petimi leti, ko sta ga nenehna bolečina in pomanjkanje spanja pahnila v nadvse temno obdobje življenja. Iz njega se mu je očitno uspelo izkopati, kar je nato v pomoč drugim ubesedil.

V tem tednu je na knjižne police prišla njegova knjiga za samopomoč, snov zanjo je črpal iz lastnih izkušenj. FOTO: Osebni arhiv

»Tako hude bolečine nikoli poprej nisem izkusil. Nekaj let je bila nato moja stalna spremljevalka. V tem času sem spal le kakšno uro na dan, pred šesto zjutraj mi sploh ni uspelo zaspati. Niti injekcije, ki sem jih v teh dveh letih dobival, niso bistveno pomagale. Groza me je to na glas priznati, a v tistem času so se mi po glavi podile nadvse črne misli. Nisem in nisem mogel nehati razmišljati o tem, da bi znal biti takšen preostanek mojega življenja ter da bi bil v tem primeru pripravljen narediti čisto vse, da bi se to končalo.«

Britanski pevec je eni od oboževalk zameglil razum. FOTO: Osebni arhiv

Po letu 2017 je zaradi poškodbe najmanj dve leti preživotaril v hudih bolečinah. In kot da to ni bilo dovolj, je bil tedaj tudi tarča obsedene oboževalke Tanye Jeal, ki mu je med letoma 2016 in 2021 sledila kot senca ter mu grenila vsakdan. Izvohala je, v katerih hotelih prebiva, in trkala na vrata njegove hotelske sobe. Pojavljala se je pred njegovim domačim pragom. Njegovim prijateljem in družini je pošiljala pisma. »Zaradi vsega tega se doma nisem več počutil udobno in varno. Moj dom je bil oskrunjen!« je dejal pevec in zalezovalko kratko in jedrnato orisal kot zloveščo. »Želim si brez strahu hoditi po ulici. Ta ženska je edina v moji karieri, vsem življenju, ki ji je uspelo v meni vzbuditi tako neprijetna čustva. Najprej sem poskušal nanjo gledati kot na nekoliko preveč vzhičeno oboževalko, a stvari so prešle vse meje. Prešle so v temačno, strašljivo območje.« Odvalil se mu je kamen od srca, ko mu je sodnik naposled odobril nalog prepovedi približevanja, in sicer za nedoločen čas.

Pred dvema desetletjema je bil v kratki romanci s Sofio Vergara, sicer pa je kronično samski. FOTO: wenn.com/cover Images