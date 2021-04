Covid usoden za legendarnega srbskega pevca

Po. Zaradi posledic koronavirusa je danes v 86. letu starosti umrl legendarni srbski pevec narodne glasbe. Največjega 'gospoda srbske narodne glasbe', kot so mu rekli številni, so v bolnišnico sprejeli 5. marca s potrjenim koronavirusom in vnetjem pljuč. Pevec je potreboval dodaten kisik. Ob sprejemu v bolnišnico je bilo njegovo stanje resno, a stabilno, po mesecu dni pa je preminil.Tozovac se je rodil leta 1936 v Kraljevu, kjer so ga leta 2012 razglasili za častnega občana. Med njegove najbolj znane pesmi sodijo Ti si me čekala, Oči jedne žene, Jesen u mom sokaku, Leno, Leno, Magdaleno in druge.V začetku letošnjega leta se je pevec po 40 letih ljubezni in skupnega življenja poročil z