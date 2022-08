Country zvezdnica Naomi Judd: hčeri odrezala iz oporoke

O kakšnih trenjih med mamo in hčerama ni bilo niti sledi. Ko si je country zvezdnica Naomi Judd na zadnji aprilski dan s strelom vzela življenje, sta bili njeni hčerki, pevka Wynonna in igralka Ashley, strti. Objokovali sta izgubo mame in njenemu pevskemu daru peli hvalospev. »Bodi svobodna, moja prelepa mama,« ji je Ashley zaželela skozi solze. Malce kasneje, ko je najbolj surova bolečina morda za kanec otopela, pa je dejala, da ve, da je njena mati kljub močni depresiji, ki jo je hromila, poskušala dati vse najboljše od sebe.

Sestri pred plaketo v dvorani slavnih countryja, ki bi jo morali sprejeti skupaj z mamo. FOTO: Osebni arhiv

»Ko sedaj gledam na svoje otroštvo, mi je jasno, da sem odraščala ob enem od staršev, ki je živel z duševno boleznijo. Zdaj vem, da so bili njeno spremenljivo vedenje, način komunikacije, odločitve, ki jih je sprejemala, odraz bolezni. Vem, da je živela z bolečino. Upam le, da se je otresla krivde in sramu, ki ju je morda nosila v sebi, ker ni bila vselej popolna mama. Vem, da sem ji vse že davno odpustila.« A čeprav naj bi Juddove ženske pred Naomijinim samomorom zgladile morebitna nesoglasja, med njimi vendar ni bilo vse lepo in prav. To je mogoče sklepati po pokojničini oporoki, saj hčerama ni zapustila niti centa. Vse premoženje – skupno ocenjeno na približno 25 milijonov evrov – je namreč predala v moževe roke, s katerim sta bila poročena 33 let.

Naomi in Wynonna nista bili le mati in hči. Bili sta pevski duo in pod imenom The Judds skoraj tri desetletja polnili zakladnico večnih melodij, se s kar 14 skladbami zavihteli na prvo mesto glasbenih lestvic, nekaj dni po Naomijini smrti pa sta bili sprejeti celo v dvorano slavnih countryja. Tudi zaradi tega skoraj vseživljenjskega glasbenega sodelovanja je Wynonna zaradi materine odločitve še bolj zaprepadena. Prepričana je namreč, da je bila prav ona gonilna sila dueta, zdaj pa se lahko za vse obriše pod nosom.

Trpinčile so jo duševne bolezni. FOTO: Osebni arhiv

Oporoko je spisala pet let pred smrtjo, po tej pa bo njeno zapuščino upravljal vdovec Larry Strickland, za kar bo prejemal tudi denarno nadomestilo. Nadalje je v njej črno na belem zapisano, da si iz Naomijinih sredstev lahko povrne vsakršne stroške, ki bi morda nastali pri upravljanju posesti. Pri vsem pa je Naomi povsem zaupala moževi presoji, saj pri odločitvah ne bo potreboval soglasja sodišča. Če nalog upravljavca ne bo mogel izpolnjevati, bodisi zaradi smrti bodisi česa drugega, pa bo to mesto pripadlo njegovemu bratu Reginaldu, pevkinemu svaku. Hčeri torej v vsakem primeru odpadeta.

Ali bosta Wynonna in Ashley poskušali izpodbijati materino poslednjo voljo, ni znano. Kot tudi ni povsem razrešeno vprašanje njunih domov. Obe imata hiši na velikanski družinski posesti Juddovih, ki se razprostira na površini prek 1000 akrov. »Ashley živi vrh te vzpetine, do nje potrebujem natanko eno minutko. Štopala sem, kako dolgo hodim do nje. Do Wynonnine hiše pa potrebujem šest minut,« je pred leti razložila country zvezdnica. Zdaj pa se poraja vprašanje, ali je ta zemlja del Naomijine posesti, nad katero bo bdel Larry.