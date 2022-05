Country zvezda si je vzela življenje: zaradi duševnih težav so jo zdravili z elektrošoki

Prva majska nedelja bi morala biti za družino Judd polna sreče, veselja in ponosa. V dvorano slavnih countryja so namreč sprejeli pevsko dvojico Naomi Judd in njeno hčerko Wynonno, ki sta pod imenom The Judds skoraj tri desetletja polnili zakladnico večnih melodij in se s kar 14 skladbami zavihteli na prvo mesto glasbenih lestvic.

Naomi in Wynonna Judd sta bili kot pevski duo The Judds sprejeti v dvorano slavnih countryja. FOTO: Wade Payne/Reuters

A namesto da bi bronasto plaketo, ki priča o njunem nepozabnem glasbenem prispevku, sprejeli mama in hči, sta jo z grenko-sladkimi občutki in solzami v očeh sprejeli Wynonna in njena sestra Ashley. Njuna mama si je namreč le dan prej vzela življenje.

»Moja mama vas je imela neznansko rada. Grozno mi je žal, da ni mogla zdržati do današnjega dne. Nadvse je cenila vašo ljubezen in naklonjenost, prav ti sta jo zadnja leta še držali pokonci,« je Ashley, ki je v nasprotju z mamo in sestro zaplavala v igralske vode, skozi solze in iz zlomljenega srca nagovorila množico. »Bodi svobodna, moja prelepa mama. Bodi svobodna.«

Padec v črno luknjo

Country pevka Naomi ni skrivala, da jo razjedajo depresija in demoni duševnih stisk. Prav ti pa so bili tisti, ki so jo v soboto pahnili čez rob. »Strti smo. Duševna bolezen nama je vzela mamo. Spopadava se z globoko žalostjo. A veva, da jo je prav tako, kot sva jo ljubili midve, ljubilo tudi njeno občinstvo,« sta Wynonna in Ashley sporočili črno novico, a se v manj kot enem dnevu toliko sestavili, da sta se že naslednji dan udeležili slovesnosti ob sprejemu v dvorano slavnih countryja.

Četudi so ju na odru nato premagale solze, Wynonna, ki je v imenu dueta The Judds sprejela nagrado, pa jih je poskušala obrisati z malce humorja. »Časopisi in tabloidi se v mnogočem motijo, a nekaj so vendar zapisali pravilno. To, da si bila kot ženska različica Elvisa Presleyja.«

Naomi ni skrivala, da se utaplja v depresiji: »A te tisti, ki je ne (do)živijo, ne morejo razumeti. Ne resnično. Zamislite si najslabši možen dan svojega življenja, ko vam umre nekdo nadvse ljub, izgubite službo, vas nekdo izda in izveste, da vaš otrok boleha za nadvse redko boleznijo. Vzemite vse to skupaj, stlačite v en sam dan – tako nekako se počutite, ko ste depresivni.« Njena občutja brezkrajne žalosti in obupa pa so se še poglobila, ko sta s hčerjo nehali nastopati.

»Bodi svobodna, moja prelepa mama! Bodi svobodna,« se je poslovila Ashley. FOTO: Profimedia

»Oboževalci so me bili vajeni gledati vso nališpano, z natupiranimi bleščečimi lasmi in v oblačilih, polnih bleščic in sijočih kamenčkov. In to sem bila resnična jaz, a resnična jaz na odru. Ko pridem s turneje, pa hiše ne zapustim tudi po več tednov, ne slečem pižame, še za najosnovnejšo higieno ne skrbim. Po koncu turneje sem padla v to črno, strašljivo luknjo, iz katere se nisem znala izkopati. Dve leti se nisem zvalila s kavča.« Postalo je celo tako brezizhodno, da si je ogledovala most v bližini družinske kmetije, da bi se pognala z njega.

5 grammyjev sta osvojili Naomi in Wynonna.

»Tako hudo je postalo.« K sreči sta posredovala hči Ashley in Naomijin mož Larry Strickland ter poklicala reševalce, s skupnimi močmi pa so jo spravili na zdravljenje, kjer je prestajala tudi terapijo z elektroški, »da mi na novo poženejo možgane«. A je bila to začasna rešitev, ki ni odgnala njenih demonov. Ti so jo zdaj, staro 76 let, pognali v smrt.