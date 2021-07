Cosbyja osvobodila napaka v postopku

Vseskozi je vztrajal, da je nedolžen.

3 milijone odškodnine je plačal.

Ne preseneča, da toliko žensk raje molči o zlorabah, saj barabe vedno najdejo pot. Sodstvo se je znova izneverilo žrtvam. Sramota, da takšen nasilnež zakoraka na prostost zaradi proceduralne napake. Takšne in podobne kritike odmevajo čez lužo po presenetljivi izpustitvi propadlega komika in televizijcaiz zapora. Tako je sedel le dve leti od 10, za kolikor so ga obsodili.Primerje tako dobil neljubi preobrat, domnevna zloraba iz leta 2004 pa še vedno nima epiloga. Spomnimo, Cosby, priljubljeni ameriški očka, naj bi takrat na svojem domu sprejel zaskrbljeno Constandovo, ki naj bi mu tožila zaradi stresa in osebnih težav, zvezdnik pa naj bi ji ponudil tri tablete za pomiritev. Košarkarica naj bi po tem začasno ohromela in tudi izgubila zavest, ko se je prebudila, pa naj bi bila njena oblačila raztresena po prostoru. Jasno ji je bilo, da jo je Cosby zlorabil, kljub temu pa z zvezdnikom ni niti pretrgala stikov niti ga ni prijavila, a je to storila slabo leto dni pozneje, ko se je odločila za civilno tožbo.Da ga ne bi kazensko preganjali, je Cosby menda priznal spolni napad in Constandovi izplačal okoli tri milijone odškodnine, podrobnosti njegovega priznanja pa niso bile znane vse do leta 2015, ko ga je Constandova sklenila spraviti za zapahe. Tožilstvo je njegove izjave iz 2005. uporabilo kot obremenilne in sodišče ga je obsodilo na njihovi podlagi, a se je zdaj izkazalo, da je bila to napaka v postopku, kajti Cosby naj bi v poravnavo in priznanje 2005. privolil pod pogojem, da ga za dejanje nikoli ne preganjajo kazensko.Čeprav pisnih dokazov o tem dogovoru ni, je Cosbyjev odvetnik uspešno prepričal vrhovno sodišče v Pensilvaniji, ki je zdaj razveljavilo sodbo iz leta 2018, zmago gibanja Jaz tudi, čeprav je takrat poleg Constandove o zvezdnikovih nasilnih dejanjih in spolnih zlorabah pričalo več kot 60 drugih žensk. Zvezdnik je vseskozi vztrajal, da nikogar ni prisilil v spolno dejanje, vse ženske da so z njim občevale po lastni želji. Po razveljavitvi sodbe se je zadovoljen umaknil v svoje domovanje v Filadelfiji, izrazi obžalovanja in razočaranja pa so preplavili družabna omrežja.