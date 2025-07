Coldplayeva kamera ponovno v akciji, tokrat tarča Lionel Messi

Kamera na koncertu skupine Coldplay je ponovno vzbudila veliko pozornosti.

Tokrat ni razkrila nobene afere, je pa pokazala, da tudi zvezdniki niso imuni na zadrego, kadar se znajdejo na velikih zaslonih, piše Daily Mail.

Na zaslonu koncerta na stadionu Hard Rock v Miamiju so prikazali enega največjih nogometašev vseh časov, Lionela Messija in njegovo ženo Antonelo Roccuzzo. Na koncertu so bili z njima tudi njuni trije sinovi.

Čeprav sta bila videti dobro razpoložena, sta se Lionel in Antonela, ko sta se videla na zaslonu, le nasmehnila, pomahala, a načrtovanega poljuba ni bilo.

Chris Martin se jima je zahvalil za navzočnost: »Lio, moj lepi brat, z ženo sta videti čudovita! Hvala, ker ste danes prišli poslušat naš nastop, športnik številka ena vseh časov,« medtem ko je občinstvo navdušeno vzklikalo »Messi! Messi!«

Argentinski nogometaš je za reprezentanco svoje države osvojil več pomembnih naslovov, vključno s svetovnim prvenstvom leta 2022.

Od leta 2023 igra za ameriški nogometni klub Inter Miami CF. Je kapetan moštva ter najboljši strelec v zgodovini kluba.

Z Antonelo se poznata že od otroštva, saj je ona sestrična njegovega najboljšega prijatelja iz mladosti.

Par sta od leta 2008, uradno pa sta svojo zvezo potrdila nekaj let pozneje in se leta 2017 poročila v njegovem rojstnem mestu Rosario v Argentini.

Imata tri sinove: 13-letnega Thiaga, 10-letnega Matea in Cira, ki šteje sedem let.