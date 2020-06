Cobainova kitara za rekordno ceno

Vse za glasbenike

1993. je Cobain igral nanjo.

Kar šestkrat več od izklicne cene, rekorden znesek, je iztržila legendarna kitara pokojnega frontmena skupine Nirvana: elektro-akustična kitara martin D-18E iz leta 1959 je bila na dražbi pri Julien's Auction na Beverly Hillsu nedvomno najbolj vroče blago, privoščil pa si jo je avstralski poslovnež, sicer lastnik podjetja, ki proizvaja mikrofone, Røde Microphones.Da je bila prodaja še bolj slovesna, se je Freedman dogodka udeležil osebno, njegov nakup pa ima nadvse plemenito ozadje: kitaro bo po svetu predstavljal na turneji po galerijah in drugih umetniških platformah, ves izkupiček pa bo namenil za pomoč glasbenim izvajalcem, ki se zaradi pandemije spopadajo s hudo finančno stisko, mnogi se, ker pač v tej industriji ne morejo preživeti, odpovedujejo karieri. Avstralec se bo tako tudi zahvalil glasbenikom, ki so pravzaprav omogočili njegov poslovni imperij: njegovo družinsko podjetje podpirajo vse od leta 1967, ko so v Sydneyju odprli prodajalno z elektroniko, zdaj je čas, da jim povrne. Dobrodelna poteza sicer ni Freedmanova prva, saj že od začetka finančno podpira številne projekte, priznal pa je še, da je bil pripravljen za Cobainovo kitaro odšteti še veliko več, saj ne bi bil pripravljen priznati poraza številnim tekmecem.Zvezdnikovi osebni predmeti gredo še vedno za med, kitara pa je bila nedvomno eden od najbolj zaželenih spominkov: z njo je nastopil v kultni oddaji MTV Unplugged leta 1993, pet mesecev pozneje je storil samomor. Star je bil komaj 27 let. Kitara je še toliko bolj dragocena zaradi kovčka, ki odseva Cobainov okus in značaj, na dražbi pa so prodali tudi uničeno kitaro fender stratocaster in sivo srajco iz videa Heart-shaped Box. Julien's Actions je ponudil tudi spominke in glasbila drugih zvezdnikov, veliko pozornosti je tako pritegnila kitara cloud 2, znana kot Modri angel, ki je bila v lasti prav tako legendarnega. Nanjo je na svojih turnejah igral tudi sloviti uspešnici Purple Rain ter Diamonds and Pearls, z njo pa je nastopil tudi na 15. obletnici oddaje Saturday Night Live. Novi lastnik je zanjo odštel pol milijona evrov.