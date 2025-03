Človek, zaslužen za odkritje dečka, ki je hipoma očaral svet

Britanska serija v štirih delih z naslovom Adolescenca na Netflixu podira rekorde, za kar je nedvomno zaslužen tudi 15-letni Owen Cooper, ki je v njej odigral prvo vlogo pred kamerami.

V majhnem angleškem mestu policija v polni opremi razbije vrata družinske hiše. Pričakovati je, da bodo aretirali nevarnega preprodajalca drog, šefa lokalne mafije, zloglasnega ponarejevalca bankovcev …

A namesto tega policisti odpeljejo majhnega, 13-letnega fanta. Boji se, kriči, da je nedolžen, zmeden je zaradi kaotičnega in strašljivega razvoja dogodkov, medtem ko sta njegova starša, Eddie in Manda Miller, povsem iz sebe.

Šokirana sta, ko izvesta, da je njun sin, Jamie Miller, osumljen umora šolarke Katie Leonard...

Tako se začne Netflixova serija Adolescenca, ki je od sredine marca, odkar se predvaja, prejela osupljivo oceno 100 odstotkov na Rotten Tomatoes.

In še več: gledalci so navdušeni nad igralsko predstavo britanskega igralca Owena Cooperja, ki je v seriji odigral svojo prvo vlogo v življenju. Nadarjeni debitant je tako navdušil kritike in občinstvo, da nekateri predlagajo, da bi ga morali že zdaj nagraditi.

»Zvezda je rojena v obliki Owena Cooperja. Vau, neverjetna predstava, upamo na Bafto za najboljšega debitanta ali katero drugo nagrado - zasluženo,« je bila ena izmed pohval, poroča Daily Mail.

Kako koli že, najstniška zvezda v vzponu je te dni nekoliko zmedena zaradi nepričakovanega razvoja dogodkov.

»Vse se zelo hitro dogaja,« pravi deček, ki je pričakoval, da bo serija režiserja Phillipa Barantinija le enkratna priložnost. Po uspehu tega projekta pa je dobil vlogo v filmski adaptaciji romana Emily Bronte Viharni vrhovi režiserke Emerald Fennell. Do nedavnega neznan deček bo zaigral ob Margot Robbie in Jacobu Elordiju.

Treba je povedati, da je najstnika drobne postave, ki je zaradi mladostnega videza videti še mlajši, odkril izvršni producent serije.

Gre za Stephena Grahama, ki v seriji igra vlogo očeta aretiranega Jamieja Millerja.

Izkušen igralec in producent ni presenečen nad Owenovo predstavo in dejstvom, da je mladenič brez igralske izobrazbe, ki je nastopal le v šolskih predstavah, sposoben v zelo kratkem času zelo verodostojno spreminjati razpoloženje.

Medtem ko igra fanta, obtoženega, da je z nožem umoril šolarko, vzbuja grozo z zastrašujočo paleto razpoloženj, od zmedenega, prestrašenega dečka do jeznega in zlovešče ravnodušnega najstnika...

Stephen Graham je bil navdušen nad njim že pri prvem adicijskem poskusu in je soscenaristu serije Jacku Thorneju takoj, ko je Owen zapustil sobo za avdicijo, rekel: »Mislim, da je to on.«

Preden je nenadoma začel svojo igralsko kariero, je Owen Cooper želel postati profesionalni nogometaš (je strasten navijač nogometnega kluba Liverpool).

Nato je videl rojaka Toma Hollanda v vlogi Lucasa Bennetta v drami Nemogoče in se odločil, da postane igralec.

Izvršni producent Stephen Graham je dejal, da je idejo za mini-serijo dobil zaradi strašnega razloga: epidemije napadov z nožem na dekleta in ženske v Združenem kraljestvu, poroča Daily Mail.

»Ne samo zato, ker sem oče, ampak mislim, da lahko vsak človek z vsaj malo moralnega kompasa pogleda takšno situacijo in si reče: Kaj se dogaja v družbi, v kateri smo?« je dejal igralec, katerega projekt, posnet za Netflix, govori o toksičnem in zelo nevarnem družbenem fenomenu.

Gre za člane spletne subkulture incel, mladeniče in moške, heteroseksualce, ki se opredelijo kot osebe, ki ne morejo najti dekleta ali spolne partnerice.

Za to krivijo dekleta in ženske. Spletna objektivizacija žensk in zaničevanje teh je velikokrat šele začetek zastrašujočega nasilja, kar se izkaže tudi v seriji Adolescenca.