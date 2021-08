Clooneyjevo vilo zasulo blato

Dva njuna domova je v letu in pol prizadela naravna ujma. FOTO: Nils Jorgensen/Cover Images

Priskočil je na pomoč. FOTO: osebni arhiv

Z milijoni, ki mu jih je navrgla megauspešna hollywoodska kariera, jezase in svojo družinico kupil košček raja na zemlji ob italijanskem jezeru Como in si zagotovil celo nekaj zasebnosti pred gorečimi oboževalci in vsiljivimi paparaci. V idiličnem okolju mesteca Laglio ob ledeniškem italijanskem jezeru je namreč že pred dvema desetletjema za slabih 12 milijonov evrov kupil vilo Oleandro iz 18. stoletja s kar 25 sobanami, bazenom in seveda prostorno garažo za vse svoje motorje in avtomobile. Nato je, da si zagotovi še več zasebnosti, kupil sosednjo vilo Margherito, s čimer je pridobil tudi 100-metrski pas zasebne zemlje okoli svojih dveh domov. Nasproti mu je prišel tudi tamkajšnji župan, ki je odredil nalog prepovedi približevanja zvezdnikovi vili na manj kot 100 metrov, zaradi česar zdaj vse, ki bi si drznili poskusiti priti v Clooneyjevo bližino – vsaj tedaj, ko se mudi na svojem italijanskem domu –, čaka denarna globa okoli 500 evrov. A čeprav je zvezdniku z denarjem uspelo kupiti nekaj miru, je zdaj dobro spoznal, da ta ne kupi tudi varnosti pred naravnimi ujmami. V nedavnih neurjih, ki so prizadela sever Italije, tudi mesta okoli jezera Como, je sredi opustošenja močnih nalivov in zemeljskih plazov namreč obstal tudi zvezdnik z družino. Imel je sicer srečo, da so jo vsi odnesli brez praske, toda kupi zemlje, blata, polomljenega vejevja in dreves niso upoštevali naloga prepovedi približevanja igralčevi vili ter zasuli vhod.Zaveda se, da ima srečo. Najhujšemu so namreč ušli tako on z ženoin njunima štiriletnima dvojčkomainkot njihova italijanska vila, ki v neurju ni bila poškodovana. »George z družino je zdaj tu. Cesta ob njihovi hiši je neprehodna, a oni so na varnem, njihova posest pa tudi ni utrpela večje škode,« je potrdil župan, ki pa podobnega žal ni mogel zatrditi za mnogo drugih v teh krajih. Tega se zaveda tudi hollywoodski težkokategornik, ki je že zavihal rokave in domačinom, ki so imeli manj sreče od njega, priskočil na pomoč. Na najbolj prizadetih območjih se je srečal z županom, domačinom pomagal odstranjevati škodo, se rokoval z lokalnimi podjetniki in jim tako s stiskom roke izrazil svojo podporo. »Veliko huje je, kot sem mislil. Veliko huje, kot ljudje mislijo. Bili smo v mestu Cernobbio, kjer so razmere zelo slabe, a tu, v Lagliu, je še precej slabše. Prva ocena je, da zna trajati leta in več milijonov, preden bodo mesto spravili v red,« je za kamere italijanske televizije dejal oskarjevec. »Toda mesto je tu že od nekdaj in bo tu tudi v bodoče. Iz vsega se bo izvilo še boljše in močnejše, saj je nadvse odporno,« je prepričan, da bo tudi za grozo spet posijalo sonce.Blatne naplavine so zablokirale vhodna vrata igralčeve vile, menda so segale do balkona v prvem nadstropju. Kar pa je vseeno povzročilo precej manj škode kot lani, ko je bil tarča naravne katastrofe zvezdnikov dom v Angliji. Ko je Otok lanski februar dosegla supernevihta Dennis, njenemu srdu ni ušel niti igralčev podeželski dvorec iz 17. stoletja, ki sta ga George in Amal kupila za 14 milijonov malce po svoji poroki. V nevihti se je reka Temza namreč prelila čez bregove, v poplavah pa so izginili tudi igralčevo zasebno teniško igrišče, veranda in skrbno negovana prostrana trata.