Clooneyjevi izbranki prestižna nagrada iz rok Meryl Streep

Amal Clooney, žena hollywoodskega igralca Georga Clooneyja, bo za svoja prizadevanja in delo na področju človekovih pravic prejela nagrado Gwen Ifill za svobodo medijev. V spletni podelitvi, ki bo 19. novembra, jo bo predstavila legendarna ameripka igralka Meryl Streep.



Clooneyjeva je kot odvetnica v zadnjih letih zastopala že mnogo novinarjev, ki so se zaradi svojega dela znašli v nevarnosti, bili aretirani ali preganjani. »V teh negotovih časih je vloga novinarjev še toliko bolj pomembna, so tam zunaj in zbirajo informacije, nams kušajo pomagati in osmisliti situacijo. Sprašujejo težka vprašanja, zasledujejo resnico za vsako ceno, so nepogrešljivi del družbe, saj služijo javnosti in ščitijo demokracijo,« je v napovedi dejala Streepova.



Clooneyjeva je med drugim zastopala eno od štirih nagrajenk, filipinsko novinarko Mario Resso, ki so jo napadli na njenem domu, ker je poročala o korupciji v vladi.