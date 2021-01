Clooneyja v filmu požre orjaški medved

Z velikim zamikom prihaja na velike zaslone.

Vsi so slabo opravili svoje delo

Hollywoodski težkokategornik zna biti samokritičen. Za film Batman in Robin ni le dejal, da je bil slab, priznal je tudi, da bi bilo bolje, če ga nikoli ne bi posneli, da je skoraj uničil franšizo in da je bil denar, ki so ga porabili za snemanje, vržen stran. »Resnica je, da sem bil v filmu slab. Resnica, da je Akiva Goldsman, ki je napisal scenarij, napisal slab scenarij, kar bi tudi sam brez težav priznal. In resnica je, da bi režiser Joel Schumacher, če bi bil še živ, povedal, da smo naredili slab film. Prav vsi smo slabo opravili svoje delo.«

Ne želi ga videti

Ko se je gledal v filmu Batman in Robin, je čutil fizično bolečino, tako slabo je igral.

21

je bil star, ko je na Madžarskem snemal grozljivko Grizli II.

Pazljivo izbiraj filme, v katerih boš igral. Ko bo zgodba, tudi če katastrofalno slaba, namreč enkrat ujeta na filmski trak, bo tam ostala za vselej. To je nauk, ki se ga jenaučil iz svoje polomije izpred 23 let, ko si je nadel tesen kostum nočnega pravičniškega maščevalca Batmana v filmu Batman in Robin. In skoraj uničil franšizo.A čeprav je to film, ki ga, ko bi čas lahko zavrtel nazaj, nikoli ne bi posnel ter je ob gledanju sebe v vlogi kultnega stripovskega superjunaka čutil že bolečino, bo zdaj iz njegove preteklosti na male zaslone in v omejenem obsegu celo v kinodvorane prišla še ena filmska katastrofa. Še večja od Clooneyjeve različice Batmana in ki jo hollywoodski težkokategornik - če je to sploh lahko verjeti - še bolj obžaluje.»Mislim, da sem našel svoj film, ki je še slabši kot Batman in Robin,« je priznal igralec, ki se je zdaj pod prisilo spomnil, da je pred skoraj štirimi desetletji zaigral v ceneni grozljivki Grizli II.Leta 1976 je v kinematografe prišla nizkoproračunska grozljivka o velikanskem, skoraj debelo tono težkem grizliju, ki mu diši človeško meso. A čeprav so film kritiki raztrgali, češ da je cenen in beden ponaredek uspešnice Žrelo izpred enega leta prej, je Grizli postal najuspešnejši neodvisni film tistega leta, kar je dalo zagon njegovemu nadaljevanju sedem let pozneje. A če je bil že original slab, je bilo nadaljevanje – osredotočeno na razjarjeno petmetrsko medvedko, ki potem, ko ji ustrelijo mladiča, spremeni koncert sredi gozda v svoje krvavo morilsko prizorišče – še neprimerljivo slabše. Celo tako slabo, da snemanja niso končali, ampak nedokončan film odvrgli v skladišče pozabe.Marsikomu bi verjetno bilo ljubše, ko bi Grizli II. ostal zakopan in pozabljen. A so leta 2007 njegovi izsekizakrožili po spletu in vzbudili zanimanje. V prvi vrsti zaradi še neznane igralske zasedbe, ti junaki so pozneje postali velikani. Ob Clooneyju so v naslovnih vlogah namreč zaigrali še, pred desetletjem najbolje plačani televizijski igralec, in oskarjevka, v stranskih vlogah pa, ki smo jo gledali v zimzeleni uspešnici Let nad kukavičjim gnezdom, teriz megauspešne trilogije Gospodar prstanov ter kultnega filma Indiana Jones. Glede na zveneča imena zatorej ni nič čudnega, da se je producentkaodločila za predvajanje, četudi z 38-letnim zamikom.»Filma nikoli nisem videl. In mislim, da ga ne želim videti. To je bil čas res slabih pričesk in groznih oblačil. Mislim, da je to film, ki je še slabši od Batmana in Robina,« je prepričan šarmantni George, ki ga v grozljivki izmaliči in pohrusta orjaška medvedka. In kot da to ni dovolj, pomalica ga v času, ko je pred kamerami hodil z res slabo bundesliga frizuro.