Clooney moral v bolnišnico, to je razlog ...

Igralci morajo včasih za nove vloge doseči ekstremne telesne preobrazbe in prav to je doletelo zvezdnika Georgea Clooneyja, ki je za aktualno filmsko vlogo v filmu The Midnight Sky na hitro izgubil telesno težo. V samo nekaj tednih je shujšal več kot 14 kilogramov in s tem resno ogrozil svoje zdravje. Igralec, ki šteje 59 let, je začutil močne bolečine v predelu trebuha in odpeljali so ga v bolnišnico.



Vse skupaj se je zgodilo samo štiri dni pred začetkom snemanja omenjenega filma, ki ga je hkrati tudi režiral. »Mislim, da sem poskušal na hitro shujšati, in verjetno zato nisem preveč pazil nase in na svoje zdravje,« je povedal za britanski tabloid Mirror. Njegova diagnoza je bila vnetje trebušne slinavke, ki je lahko v nekaterih primerih celo smrtno nevarna. Igralec je že okreval.



Film, ki so snemali na ledeniku na Finskem, bo predstavljen decembra.