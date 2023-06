Člani kraljeve družine si skrbno izbirajo prijatelje

Prijatelje, še posebno tiste najbližje, si običajno izbiramo vsaj tako skrbno kot partnerje, ne nazadnje so to ljudje, za katere upamo, da nam bodo pomagali, ko jih bomo potrebovali, in ki jim bomo lahko zaupali najgloblje skrivnosti, ne da bi se bali, da jih bodo posredovali drugim. Kako pomembno je slednje, se sploh zavedajo slavni in bogati, mnogim so mediji v tujini namreč pripravljeni plačati lepe denarce, da bi jim zaupali podrobnosti iz zasebnega življenja zvezdnikov.

Kate in Williamova teta Sophie imata odličen odnos. FOTO: Toby Melville/Reuters

Člani britanske kraljeve družine večinoma zaupajo ljudem, ki jih poznajo že dolgo, večinoma iz šolskih klopi. Valižanska princesa se je po poroki s princem Williamom spoprijateljila z mnogimi njegovimi prijatelji in sorodniki, pogosto se druži z Williamovo teto Sophie in z njegovo sestrično Zaro Tindall, ker sta pod drobnogledom javnosti tudi sami, se namreč zavedata, kako pomembna je diskretnost. Je pa Kate obdržala tudi peščico prijateljic iz otroštva, ki so se v teh letih izkazale za zaupanja vredne. Ena od njih je Emilia Jardine-Paterson, sošolka s kolidža, ki ji je pomagala v težkih trenutkih, ko se je leta 2007 za nekaj časa razšla z Williamom. Kate zaupa tudi Trini Foye, s katero sta prijateljici že skoraj 30 let in sta skupaj prestali mnoge vzpone in padce, ki jima jih je namenilo življenje.

Kraljica se drži načela, da bo vse potihnilo, če iz tega ne delamo velike reči

Tudi Katina tašča Camilla med najbližje prijateljice šteje ženske, ki so ji ob strani stale že v mladosti. Med najbolj zvestimi je brez dvoma lady Lansdowne, ki je Camillo tolažila konec prejšnjega stoletja, ko so bili britanski tabloidi polni člankov o njej in Charlesu, v bran pa ji je stopila tudi zdaj, ko je Camillo v svoji knjigi spominov napadel princ Harry. Ta je o mačehi denimo zapisal, da je »nevarna« in »zlobna«, njega in njegovo dobro pa da je žrtvovala »zase in za lastno promocijo«. Izjave so Camillo močno prizadele in tudi kralj Karel III. je sinu močno zameril, mnogi, ki ga poznajo, so celo prepričani, da je Harry s tem nepopravljivo uničil svoj odnos z očetom.

Kar je Harry o njej napisal v svoji knjigi spominov, je Camillo močno prizadelo. FOTO: Toby Melville/Reuters

Ker pa kraljevi umazanega perila v javnosti ne perejo, izvzemši princa Harryja, se je lady Lansdowne odločila, da bo Camillo po objavi Harryjeve knjige branila sama. »Kraljica se drži načela, da bo vse potihnilo, če iz tega ne delamo velike reči. Manj ko se o nečem govori, hitreje bo boljše. A prinčeve besede so jo močno prizadele, še posebno ker ji ničesar podobnega ni nikoli rekel v obraz, bila je prepričana, da je z njunim odnosom vse v redu. Poleg tega vsi, ki jo poznamo, vemo, da nič od napisanega ni res in da Camilla nikakor ni zlobna, še manj pa je nevarna,« je takrat dejala lady Lansdowne.