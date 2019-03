Zvezdnika v spolnih škandalih

Oba glasbenika se umikata iz javnega življenja.

Seungri je prodal več kot 140 milijonov plošč. FOTO: Fb

SEUL – V težavah se je znašel že drugi glasbeni zvezdnik K-popa, ki so ga prijeli policisti, ker je skrivoma snemal spolne odnose z ženskami, nato pa posnetke delil z znanci. »Priznam vse svoje zločine,« je izjavil 30-letnik, ki se je odločil, da bo prenehal nastopati na televiziji in izvajati glasbo. To je že drugi pretres glasbene industrije v Južni Koreji, potem ko je zaradi spolnega podkupovanja odstopil megazvezdnikiz skupine Big-bang.Jung je osumljen, da je posnel odnose z več kot desetimi ženskami, v četrtek se bo moral oglasiti na zaslišanju na policiji. »Ženske sem snemal brez privolitve in posnetke delil na spletu. Medtem ko sem to počel, nisem čutil obžalovanja.« Zdaj to obžaluje in je pripravljen sodelovati s policijo. Prav tako je pripravljen sprejeti vsako kazen, ki mu jo bo prisodilo sodišče. To ni bilo prvič, da je bil obtožen tovrstnega snemanja. Leta 2016 ga je obtožilo bivše dekle, a je nato tožbo umaknilo.Primeri skrivnih snemanj najbolj izpostavljenih javnih oseb so še toliko bolj skrb vzbujajoči, ker se v Južni Koreji zadnja leta soočajo z epidemijo skrivnih pornografskih posnetkov. Leta 2017 je sodišče obravnavalo več kot 6000 primerov. Ženske snemajo s skritimi kamerami v slačilnicah, s telefoni pod krili in celo na straniščih.Junga so odkrili po naključju med preiskavo Seungrija, saj sta bila oba člana iste spletne skupine. Seungrijeva skupina Big-bang je prodala več kot 140 milijonov plošč. Zagovarjal se bo zaradi posredovanja prostitutk morebitnim poslovnim investitorjem. V ponedeljek se je 28-letni Seungri odrekel glasbeni karieri, a dobavljanje prostitutk odločno zanikal.