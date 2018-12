Zvezdnik posvojil osla in emujko

Diane in Jack skupaj spita. FOTO: Fb

Jack je do Diane zelo zaščitniški.

Spet imata varen dom. FOTO: Instagram

Jack je do Diane zelo zaščitniški.

52

-letni zvezdnik nastopa v nadaljevanki Živi mrtveci.

Med televizijskimi zvezdniki imaprav posebno mesto, saj spada med najbolj cenjene in želene igralce, ki se istočasno izogibajo izpostavljenosti blišču in žarometom.Danes 52-letnik iz Seattla je najbolj znan po vlogi Negana iz televizijske predelave stripovske serije Živi mrtveci. Nekateri ga prepoznamo tudi po vlogi Dennyja Duquetta v nadaljevanki Talenti v belem in vrsti drugih nadaljevank in filmov − nazadnje je nastopil v visokoprodukcijskem filmu Rampage: Veliko razdejanje.Nedavno je nase opozoril s svojim dobrodelnim dejanjem, saj je posvojil dve živali, ki sta bili v oskrbi organizacije za zaščito živali v Severni Karolini. Osliček Jack in samička emuja Diane sta tesna prijatelja, a je bila njuna skupna usoda pod velikim vprašanjem. V oskrbi dobrodelne organizacije Carolina Waterfowl Rescue sta se znašla, potem ko je njun lastnik izginil.Predstavnica organizacijeje povedala, da sta živali očitno več let živeli skupaj. »Rada se crkljata in celo spita skupaj. Kamor gre eden, mu drugi sledi. Vedeli smo, da ju ne smemo ločiti, zato smo iskali nekoga, ki bi bil pripravljen oba posvojiti. Vedeli smo, da to ne bo lahko. Jack je do Diane zelo zaščitniški, ob priložnosti je napadel drugega osla, ki se ji je preveč približal.«Zgodba o nenavadnem prijateljstvu osla in emuja je prišla na ušesa Jeffreyju, ki se je odločil, da ju bo posvojil. Njegovo dejanje je močno odjeknilo v medijih, predvsem na spletu, kjer so že zakrožile prve fotografije Jacka in Diane v novem domu.