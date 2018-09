Zvezdnik je poročil neznanca

Igralec je držal obljubo in ju poročil.

Poročil ju je v policijski uniformi iz serije. FOTO: Netflix

125.000

delitev je zbrala v manj kot enem dnevu.

David Harbour je eden najbolj prepričljivih likov nadaljevanke Stranger Things. FOTO: Gulvier/Getty Images

Zvezdnik nadaljevanke Stranger Thingsje prišel kot matičar na porokoinv liku šerifa, ki ga upodablja v tej televizijski megauspešnici.Vse skupaj se je začelo kot šala na twitterju. Pred časom je parčku obljubil, da bo prišel na njuno poroko, če jima uspe doseči 125.000 delitev objave. To jima je očitno uspelo, saj sta minulo soboto prav na twitterju objavila fotografijo svoje poroke, na njej pa je bil tudi 43-letni zvezdnik. Oboževalci so bili navdušeni, ko so videli, da je bil oblečen v šerifa Hopperja. Ženin in nevesta nista mogla prikriti navdušenja nad imenitnim gostom.»Hej, internet. Vem, da se nekaj časa že nisem javil. Malce sem se umaknil, potreboval sem nekaj miru. Verjetno razumete,« je igralec zapisal pod fotografijo. »Sem pa vmes razmišljal o vas in vaših delitvah tvitov. Tako sem z zabavno družbo v Springfieldu v Illinoisu izpolnil obljubo, ki sem jo dal pred dolgimi meseci.«Začelo se je januarja, ko je Erica Millholland vprašala igralca, kaj bi morala storiti, da bi prišel na njeno poroko. Zvezdnik ji je postavil mejo 125.000 delitev, ne da bi se zavedal, kako hitro se lahko zgodi kaj takšnega. V enem samem dnevu je dobila celo še veliko več delitev, in tako je David celo postal matičar, da je lahko izvedel obred. Zvezdnik iz New Yorka je takrat zapisal: »Ti presneto, niti 24 ur ni potrebovala.«Zaklel se je, da bo naslednjič postavil zahtevnejšo nalogo.« Pozneje je Erica razkrila, da jo je njena sestraspodbudila, da ga poskuša prepričati. »Obe sva veliki ljubiteljici nadaljevanke in Hopper je najin najljubši lik, zato se nama je zdelo zabavno, da mu pošljeva tvit, prepričani pa sva bili, da naju bo preprosto prezrl.«