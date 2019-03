Zvezdnik iz Harryja Potterja pristal na invalidskem vozičku

Na vozičku čaka operacijo, s katero bo, upa, spet hodil.

68 let je star škotski zvezdnik.

Velik. Močan. Neupogljiv orjak, ki mu nič ne more do živega. Kot takega smo spoznali škotskega igralca, ki se je v filmski sagi o mladem čarovniku Harryju Potterju prelevil v Rubeusa Hagrida, prijaznega velikana mehkega srca.A če je pred filmskimi kamerami spominjal na nezlomljivega hrusta, je telo zajetnega zvezdnika v resnici krhko in še kako lomljivo, kar ga je zdaj celo priklenilo na invalidski voziček. Zdravniki so mu leta 2016 postavili diagnozo osteoartritisa, zaradi katerega življenja brez bolečine niti ne pozna več, hrustanec s kolenskega zgloba mu je tako rekoč izginili. A vendar Robbie ni obupal, ampak zdaj na vozičku čaka operacijo, za katero upa, da mu bo življenje obrnila na bolje. In mu vrnila vsaj nekaj gibljivosti.Sprva je bila bolečina. Nato se je začel pri hoji opirati na palico. Zdaj pa je končal na invalidskem vozičku. »Čakam na novo koleno,« je dejal in optimistično dodal, da bo po okrevanju spet skakal naokoli kot škrat. »Brez pomoči ne more več hoditi. Zdaj so mu dali še voziček, na katerem čaka na poseben operativni poseg, s katerim mu bodo popravili sklep,« je povedal vir in dodal, da zvezdnik kljub trenutno nič kaj rožnatem stanju ni vrgel puške v koruzo. »Iskreno upa, da bo po operaciji spet stal na nogah in hodil.«Ena operacija je že za njim, zdravniki so z njo dognali, čemu je igralec v nenehnih bolečinah. »Ugotovili so, da na kolenu nimam več hrustanca. Ta se je v celoti razgradil,« je povedal. A čeprav upa, da bo prihajajoči poseg njegovemu življenju dvignil raven kakovosti, bo moral precej narediti tudi sam, s svojega skoraj 130 kilogramov težkega telesa mora namreč oklestiti približno 45 kilogramov, saj ga sicer – tako so mu na srce položili zdravniki – najverjetneje čaka usoda pohabljenca.