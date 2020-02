Zvezdnici sta se stlačili v obleki, a sesti nista mogli (FOTO)

inso bile na nedeljski zabavi Vanity Fair po podelitvi oskarjev uprte mnoge oči. Kot smo pri zvezdnicah že vajeni, sta bili tudi tokrat do potankosti urejeni. Kot kaže, sta precej resno vzeli rek, da je za lepoto treba potrpeti. Njuni tesni in oprijeti obleki sta se jima tako tesno prilegali, da nista mogli sesti.Čeprav na rdeči preprogi ni bilo videti, da bi ji bilo v obleki neprijetno, je Kim na enem izmed posnetkov, ki jih je objavila na družabnih omrežjih, razkrila, da je dizajnerska obleka, ki jo je dobila v dar od, tako tesna, da v njej ne more sedeti, zato se je med vožnjo v vozilu kar ulegla.»Dobesedno se moram uleči. Ne morem sedeti, saj se bo obleka sicer strgala ali počila. Ampak je vredno,« je dejala Kim, Kylie pa je za svojo obleko modne hiše Ralph and Russo dejala, da ne more sedeti v njej, a da je vseeno vredno.