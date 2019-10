Zvezdnica priznala: Če se ne bi umaknila, bi pregorela

Čez nekaj dni se bo predstavila kot Judy Garland.

Svojih tridesetih se ne spominja, priznava, ki že nestrpno pričakuje premiero biografskega filma Judy, v katerem se menda ni izkazala le kot vrhunska igralka, ki na svoji polici ponosno razkazuje oskarja, temveč tudi kot pevka. S filmom bo čez nekaj dni izšla tudi plošča, ki jo je menda v celoti posnela 50-letna Teksašanka.Po odzivih na festivalih sodeč, kjer so si film o zadnjem obdobju velike hollywoodske in glasbene ikone, ki je doživljala vzpone in padce tako v zasebnem kot profesionalnem življenju, že ogledali, je Zellwegerjeva posnela uspešnico kariere, da se ji nasmiha veliko laskavih nominacij, ni dvoma. Zvezdnica je v nedavnem intervjuju pojasnila, da je za odlično opravljeno delo zaslužen tudi dolg počitek oziroma umik iz Hollywooda, ki mu je pred dvema desetletjema posvečala ves svoj čas.Jerry Maguire, Hladni vrh, ki ji je prinesel zlati kipec, dve uspešnici iz franšize Bridget Jones, Cinderella Man: legenda o boksarju, Appaloosa in še drugi hiti so se vrstili drug za drugim, železo se pač kuje, dokler je vroče, a igralka je zaradi tega povsem odpovedala v zasebnem življenju in izgubila stik sama s seboj, priznava: »Svojih tridesetih se sploh ne spominjam, vse se zdi tako strnjeno ... Zato sem si v štiridesetih privoščila predah, nisem hotela ponavljati nekdanjih napak.«Obdobje, v katerem se je le redko pojavljala v javnosti in nastopala bore malo (izneverila se ni le ustvarjalcem tretjega filma o Bridget Jones in nekaterim redkim izbrancem), ji je več kot očitno povrnilo moči, zaradi dolge odsotnosti pa se ni mogla izogniti niti zlobnim govoricam. Po vrnitvi na sceno je namreč mnoge osupnila s spremenjenim videzom, očitali so ji plastične posege, Zellwegerjeva pa jih je odločno zanikala: »Seveda sem drugačna, saj sem starejša! Predvsem pa mnogo srečnejša!«Kakor koli že, govorice ji niso prišle do živega, zadovoljna, da se je umaknila iz javnosti, sicer bi bila zdaj verjetno že izčrpana, sita dela in verjetno upokojena, je zavihala rokave in začela nadvse preudarno izbirati med ponujenimi vlogami; nove moči je usmerila v vlogo hollywoodske legende, snemanje zgodbe o velikipa je bilo, čeprav naporno, tudi zelo zabavno, tako dobro se na snemanju že zelo dolgo ni imela, je še povedala zvezdnica.