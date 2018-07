Zvezde youtuba omahnile v smrt

, 30-letnik, ki je na youtubu zaslovel s svojimi vlogi, je skupaj z dvema prijateljema omahnil v smrt. Tragična nesreča se je zgodila v Kanadi na slapu Shannon Falls v Britanski Kolumbiji, ki ga je Gamble obiskal s soustanoviteljem njegovega kanalain njegovim dekletomGamble in Lyakh sta snemala avanturistične in adrenalinske videe za kanal High On Life SundayFundayz . V torek so se vsi trije namenili proti izviru slapa. Scraperjevi je spodrsnilo, Gamble in Lyahk sta ji skušala pomagati, a sta pri tem tudi sama zdrsnila in padla. Reševalna ekipa je kar dva dni iskala njihova trupla.Trojica je bila nerazdružljiva že iz srednješolskih časov, takrat so tudi začeli snemati videe. Novico o tragični nesreči so v ganljivem videu sporočili prek youtuba, prek GoFundMe pa zdaj zbirajo sredstva, s katerimi želijo pokriti stroške njihovega pogreba.