Znano igralko sta otroka odpisala samo zaradi vere

O bogati karieri in zakonu z možemter življenju s hčerkamaingovori brez zadržkov, pravzaprav z veseljem, o življenju s, boleči ločitvi ter sinu in hčeri, ki ju je s slovitim možem posvojila med enajstletnim zakonom, pa je trmasto molčala. No,je prekinila molčečnost in se izpovedala: starejša otroka sta z materjo prekinila stike zaradi goreče pripadnosti Scientološki cerkvi.Spomnimo, razvpiti doktrini je že vrsto let predan tudi Cruise; nekaterim zapovedim je med zakonom v devetdesetih sledila tudi oskarjevka, a jeinželela vzgajati v svobodnejšem duhu ter z možnostjo izbire veroizpovedi. Temu so neomajno nasprotovali priljubljeni igralec in tudi starešine v Scientološki cerkvi, ki naj bi bili soodgovorni za konec hollywoodske pravljice. Tom in Nicole sta se ločila, zvezdnik pa je prevzel polno skrbništvo nad otrokoma.Igralka, ki je končno svobodno zadihala in po letih življenja v moževi senci zacvetela tudi v karieri, je sprva še ohranjala stike s sinom in hčerko, a med odraščanjem sta vse več zaupanja izkazovala Scientološki cerkvi in očetu, mater pa sčasoma povsem odpisala. To je končno priznala tudi Kidmanova, in sicer med nedavnim intervjujem, ko je še pojasnila, da spoštuje odločitev otrok in da jima ne zameri. »Kot mati sem jima vedno dajala brezpogojno ljubezen. Naloga staršev je ta, da otroke podpirajo na poti, ko iščejo svojo identiteto, ne pa da jih spreminjajo v tisto, kar niso,« je povedala zvezdnica.Connor se je marca poročil, a matere ni povabil, mediji pa so poročali, da je sin podrejen očetu in scientološkim vodjem; živi na razkošnem posestvu na Floridi, ki je v lasti ločine. Nekoliko bolj svobodna, a vsekakor versko predana je Isabella, ki živi mnogo skromneje v Londonu in je poročena s strokovnjakom za informacijsko tehnologijo, vendar tudi ona zavrača stike z materjo.Kidmanovo je Scientološka cerkev označila za sovražnico vere, enako tudi Cruisovo tretjo ženo, mnogo mlajšo, ki pa se je posesivnemu možu odločno postavila po robu, zahtevala ločitev in s hčerkopobegnila v New York, kjer je zaživela po svoje. Zvezdnik menda nima stikov z deklico. Scientološko doktrino, ki uživa izjemno podporo zvezdnikov, naj bi Cruisu predstavila prva žena