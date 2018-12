Znani igralec navdušil: svoje bogastvo bo podaril v dobrodelne namene

Nepojasnjena smrt sedemletne Metke Nepojasnjena smrt sedemletne Metke

Tako kot v današnjih časih se je tudi v preteklosti dogajalo, da so ljudje skrivnostno izginjali. Nekatere so našli žive, druge mrtve, nekaterih nikoli. Obstajajo pa pomembne razlike v pristopu pristojnih organov do izginulih oseb. Ena teh je nedvomno zdajšnja večja medijska pozornost oziroma sprotno obveščanje javnosti o okoliščinah takšnih dogodkov. Še bolj, ko gre za otroke. A kot pripoveduje več kot pol stoletja stara zgodba o skrivnostnem izginotju in pol leta zatem najdbi trupelca komaj sedemletne Metke Krejan iz Dovž pri Mislinji, ni bilo vselej tako; takrat, bilo je decembra 1966, so časopisi le skromno poročali o dogodku, ki bi danes zagotovo izzval mnogo odločnejšo, temeljitejšo in zares strokovno kriminalistično preiskavo.