Znana pevka po smrti očeta: Bil si samo utrujen in si hotel mir

Oče nekdanje srbske pevke Dunje Ilić, Jovan Ilić je umrl 21. septembra, danes pa se je Dunja s čustvenim zapisom poslovila od njega.



»Za vse besede, ki ti jih nisem uspela reči. »Hvala«, ki ti jih nisem izrekla. Ko sem ti delala medvedjo uslugo, ko sem te skušala vrniti, medtem ko si bil samo utrujen in si hotel mir. Tvoje zadnje pismo je bilo dostojanstveno, kot si tudi živel svoje življenje. Rada te imam, oče. Tam nekje vedi, da dokler naju »tisto nekaj« povezuje, ne bom na silo prišla k tebi. Pogrešam to, da še enkrat izgubim živce, ker me sprašuješ, ali dovolj jem. Rada te imam. Od srca,« je na svojem instagramu zapisala Dunja.



Jovan je bil lastnik nekaj propadlih podjetij, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi si sodil sam tako, da je vzel več zdravil. Policija naj bi poleg njegovega trupla našla tudi poslovilno pismo. Da je zgodba še toliko bolj tragična, si je tudi Dunja pred samo nekaj dnevi skušala vzeti življenje, ko je zaužila zdravila inposkus samomora napovedala v videoposnetku. Policija je vdrla v njeno stanovanje, nato so jo odpeljali v bolnišnico. Njena družina je bila šokirana, še posebej, ker je v posnetku razkrila, da so jo zlorabljali od njenega petega leta. Največji šok pa je sledil dan kasneje, ko se je njen oče ubil.