Strta srca: Bog, daj mu sedež blizu sebe

Hollywood je šokirala smrt igralca, ki je umrl, star 52 let, po kapi, ki ga je zadela pred dnevi. Umrl je v bolnišnici, obkrožen z družino. Ob tem so se oglasili tudi užaloščeni soigralci in prijatelji iz kultne serije Beverly Hills 90210 ter drugi kolegi., ki je v seriji igral Steva Sandersa, je svoj poklon pokojnemu prijatelju zaključil z besedami: »Bog, prosim te, daj mu sedež blizu sebe, zasluži si ga.«Ziering je bil šokiran že ob novici o kapi svojega nekdanjega soigralca.»Moje srce je strto. Bil je pravi džentelmen. Tvoj čas tukaj je bil prekratek,« je zapisala še ena soigralka iz Beverly Hillsa, ki je v seriji igrala njegovo dekle Brendo Walsh in je imela v preteklosti tudi sama zdravstvene težave (borila se je z rakom), je ob novici o kapi objavila skupno fotografijo iz serije, na kateri se objemata, in mu sporočila, da mu pošilja svojo moč.v seriji Riverdale igra ženo Perryjevega lika. »Moje srce je strto,« je zapisala ob novici o smrti Luka.je zapisal, da je Perry naredil vsako situacijo boljšo in da je počaščen, ker ga je poznal.