Zlati kipec ji je že sedemkrat ušel

Muzikal Sunset Boulevard so na Broadwayu uprizarjali med letoma 1994 in 1997. FOTO: Guliver/cover Images

Glenn Close na letošnjih oskarjih FOTO: Guliver/cover Images

71

-letna igralka blesti v vlogah.

Producent filma bo sam Andrew Lloyd Webber.

Ta teden se ni najbolje začel za igralko. Zvezdnica filma Žena (The Wife) je znova obsedela na podelitvi oskarjev praznih rok. Spomnimo, da je bila igralka že večkrat nominirana za zlati kipec, a ji ga je vsakič nekdo odnesel izpred nosa. Letos je to bilas filmom Najljubša (The Favourite).Seveda pobegli kipec ne bo ustavil njene izjemne igralske kariere. V kratkem jo bomo lahko videli v novi adaptaciji kultnega filma Sunset Boulevard. To je projekt Paramounta, temeljil bo na muzikalu, ki izhaja iz legendarnega filma iz leta 1950, v katerem sta blestelain. Ni dvoma, da bo v njem blestela tudi 71-letna Glenn.Režijo so zaupali večkrat nagrajenemu, kot producent pa se je podpisal sam. Seveda bo v filmu zaigrala v vlogi Norme Desmond, zvezdnice nemih filmov, ki vzpostavi nenavadno razmerje z mladim scenaristom. Closova ima s to vlogo veliko izkušenj, saj je za njo prejela nagrado tony, ko jo je leta 1994 upodabljala v gledališki produkciji na Broadwayu.Začetek snemanja filma naj bi bil načrtovan že to jesen. Svoje sodelovanje je Glenn potrdila že decembra lani: »Sploh ne vem, ali lahko o tem govorim. Trenutno se sestavlja odlična ekipa, držim pesti, da bo uspelo.« No, vsaj tokrat ji je bila usoda naklonjena. »Norma Desmond je eden najboljših likov, kar so jih napisali,« je prepričana Glenn. »Če imam privilegij, da jo upodobim na filmu, potem bo to zame zelo vznemirjujoče. Gre za velik izziv, še posebno postaviti nekaj, kar prihaja z odra. To je kar zahtevno.«Do zdaj je bila Glenn kar sedemkrat nominirana za oskarja, najbolj znana pa je po vlogi Alex Forest v filmu Usodna privlačnost (Fatal Attraction) iz leta 1987. Zanimivo je, da je bila za vlogo Norme Desmond leta 1951 pri oskarjih nominirana tudi Gloria Swanson, a kipca ni dobila.