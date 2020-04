Življenje Natalie Wood v dokumentarcu

hbo »Ni dneva, ko ne bi mislil nanjo,« je dejal Wagner. FOTO: Hbo

hbo Natasha je brskala po fotkah, dokumentih in posnetkih, ki jih je našla v družinskem skladišču. FOTO: hbo

Poročila sta se dvakrat

Nepozabna kot Maria v Zgodbi z zahodne strani

Dokumentarec je svetovno premiero doživel na filmskem festivalu Sundance konec letošnjega januarja, na HBO pa prihaja 5. maja.

Bila je filmska zvezdnica z veliko začetnico. Hollywoodska ljubljenka podobnega kalibra, kot sta biliali, in z igralskim talentom, kot ga premorejo le redki, je v le enem desetletju odnesla kar tri oskarjevske nominacije. Nato pa je nenadoma umrla.je, stara le 43 let, novembra 1981 utonila v vodah Tihega ocena, nedaleč od otoka Catalina.Na ladji, na kateri je bila tiste usodne noči z možem, igralcemin kapitanom jahte, ji je spodrsnilo, so sklenili preiskovalci in njeno prezgodnjo smrt pripisali tragični nesreči. A se pozneje popravili, da okoli njene smrti vendar nekaj smrdi. Vseeno pa je Nataliejin pred nekaj leti vnovič odprti primer pripeljal do podobnih izsledkov kot preiskava desetletja prej, da je šlo le za nesrečo. Kar ni v celoti pomirilo duhov, da gre vendar za sumljivo smrt, v povezavi s katero se je omenjalo igralkinega moža Wagnerja.»Odkar je umrla, se je toliko govorilo in osredotočalo na njeno smrt, da jo je to zasenčilo kot osebo in njeno življenje,« je dejala njena hči. Zato je v središču dokumentarca, ki prihaja prihodnji mesec na HBO, njeno življenje. In ne njena smrt ter teorije zarote, ki so se spletle okoli nje.Štela jih je komaj pet, ko je že zasijala na velikem platnu v filmu Tomorrow is forever in v božični klasiki Čudež na 34. ulici. Kot le 17-letnemu dekletu se ji je kritiška srenja leta 1955 že priklonila s prvo oskarjevsko nominacijo za stransko vlogo v zimzelenem Uporniku brez razloga, ki ji je prinesel zlati globus. V naslednjih osmih letih je bila za prestižnega oskarja nominirana še dvakrat, in sicer za filma Splendor In The Grass (Razkošje v travi) in Love With The Proper Stranger.Še danes morda najbolj popularna morda ostaja romantična uspešnica Zgodba z zahodne strani, v kateri je igrala glavno junakinjo Mario. A so, kot rečeno, njeno izjemno filmsko pot zasenčile sumljive okoliščine njene smrti. In delno morda tudi njeno razburkano zasebno življenje, predvsem ljubezen z Robertom Wagnerjem.Poročena je bila trikrat, od tega dvakrat z istim moškim. V Wagnerja se je zaljubila že kot deklica, ko ga je občudovala le na filmskem platnu. Kot sta se pri njenih 18 spoznala tudi v resničnosti, sta že v enem letu zakorakala pred oltar. A se je njuna zakonska idila po štirih letih razblinila, oba sta zakorakala v objeme drugih, se z drugimi tudi poročila in imela otroke.Dokler nista desetletje po ločitvi spet našla poti drug k drugemu. »Bil je ljubezen njenega življenja,« v dokumentarcu Natalie Wood: What Remains Behind (Natalie Wood: Kar je ostalo za njo) pove igralkina hči, ki je v skladiščnem prostoru družine našla še nikoli prej videne fotografije, družinske videe, dokumente, ki so bili osnova za dokumentarec. Med drugim se kamera približa fotkam z Nataliejine druge poroke z Robertom, ki jih javnost doslej še ni videla, Natasha se je dokopala tudi do članka, ki ga je Woodova napisala na temo svoje slave, ljubezni in družine, a nikoli ni bil objavljen.Njena sestra, ki še vedno verjame, da smrt ni bila nesreča, v filmu ni želela sodelovati. Je pa pred kamerami spregovorili, trdeč, da mu je Natalie omogočila preboj v svet filma.se je dotaknil njenega profesionalizma,pa je v intervjuju o pokojni igralki spregovorila kot o mami dveh. Prvič je o njeni smrti spregovoril tudi Robert Wagner. »Ni minil dan, da ne bi mislil nanjo,« je dejal in Natashi priznal, da si želi, da bi vnovič odprli primer smrti njegove nesrečne žene. Kljub temu da nekateri prav njega krivijo zanjo.