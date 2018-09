Že tretja poroka za Charlotte in Georgea

Sophie Carter je Katina najboljša prijateljica.

Na poroko je Kate spremljal mož William.

Kate je blestela v modri obleki in plašču.

Vlog sta se bratec in sestrica že dodobra navadila, saj sta imela enaki že na poroki tete Pippe in maja na poroki strica Harryja.

je minuli konec tedna vzela premor od porodniškega dopusta in se zter starejšima otrokoma udeležila poroke svoje prijateljice iz otroštva, ki je hkrati ena od Charlottinih krstnih botrov.insta imela tudi tokrat vidni vlogi, princesa je bila deklica z rožami, princ pa paž.Vlog sta se bratec in sestrica že dodobra navadila, saj sta imela enaki že na poroki tetein maja na poroki strica. Najmlajši otrok Cambridgeevih, princ, je ostal doma z varuško. Georgea in druge paže je nevesta oblekla v belo srajčko in svetlo modre hlače, Charlotte in druge deklice pa so nosile bele obleke, modre torbice in v laseh cvetne venčke. Kate se je odločila za modro obleko in plašč, v laseh je imela svileno cvetje v enakem odtenku.Tudi njen mož princ William je bil videti nadvse eleganten v sivem smokingu ter svetlo modri srajci in kravati. Dogodka sta se udeležila tudi Katina mamain oče, ki nevesto poznata od otroštva, visoko noseča Pippa pa je ostala doma., najboljša prijateljica vojvodinje Cambriške, je svoji dolgoletni ljubeznivečno zvestobo obljubila v idilični cerkvi sv. Andrewa, poroka je bila menda tradicionalno angleška, a podrobnosti niso znane. Sophie in Kate se poznata že dolga leta in pogosto tičita skupaj; Sophie je s kraljevimi že obiskala Sandringham, bila je na poroki Pippe Middleton ter Harryja inOdrasla je v Norfolku, njena rojstna hiša pa ni daleč od počitniške hišice Williama in Kate. Nekoč se je dobivala z najboljšim prijateljem princa Williama, ki je tudi eden od Charlottinih krstnih botrov.