Zasnubil jo je na rojstni dan

2013. sta se spoznala in kmalu zaljubila.

Skupaj sta že šest let.

Vrgla ga je med aligatorje

Američan je enakopraven član razširjene družine Irwin, sprejele so ga tudi živali.

Chandler je opustil deskarsko kariero in se zaposlil v živalskem vrtu v Queenslandu.

Okoljevarstvenica, televizijka, plesalka, pevka in trenutno tudi študentka turističnih vedje zaročena! Pri rosnih 21 jo je zasnubil sodelavec in partner– kje drugje kot v živalskem vrtu.Hči razvpitega lovca na krokodile, ki je umrl pred trinajstimi leti po usodnem srečanju z morskim bičem med snemanjem oddaje Ocean's Deadliest, je svojo srečo v ljubezni delila z mediji in družabnimi omrežji, Chandlerjeva poteza pa je nedvomno toliko bolj romantična, ker je izbranko zasnubil prav na njen rojstni dan.»Zaljubila sva se pred šestimi leti in prepričana sem, da bova skupaj do konca najinih dni. Je moj najboljši prijatelj in ljubezen mojega življenja. Vsak dan, preživet z njim, je pustolovščina in čista sreča,« je oboževalcem ganjena povedala Bindi, ki je na dan snubitve v avstralskem živalskem vrtu praznovala rojstni dan, slavje pa so spremljali tudi fotografi, ki so seveda ovekovečili tudi snubitev; vpričo Bindijine materein mlajšega bratca, ki sta nad hčerkinim izbrancem povsem navdušena, ne nazadnje se je Chandler odlično vklopil v divjo družino, saj je tudi sam kakor pravi mladenič iz džungle.Bindi in leto starejši Chandler sta se spoznala leta 2013, ko se je Američan udeležil prvenstva v deskanju na vodi v Queenslandu, na prosti dan pa je obiskal znameniti živalski vrt Berwah, ki je že več desetletij v lasti duržine Irwin in kjer je oglede tisti dan vodila prav – Bindi. »Takoj mi je bila všeč,« se spominja Chandler, ki je začel redno zahajati v deželo tja spodaj, potem zapustil domačo Florido, se zaposlil v istem živalskem vrtu in počakal, da je iskrica preskočila na obeh straneh.Z Bindi, ki je novembra 2015 slavila v ameriški izvedbi šova Zvezde plešejo, imata veliko skupnega, oba sta velika ljubitelja živali, neustrašna športnika, navdušena potapljača in raziskovalca po srcu. Da je Chandler prava izbira zanjo, bi zanesljivo potrdil tudi pokojni Steve, namesto njega pa je paru dal blagoslov drugi moški v družini, Bindijin mlajši brat. Sprejeli pa so ga tudi drugi ključni člani razširjene družine Irwin, seveda, živali, ki ga menda naravnost obožujejo. Mimogrede, navihana in drzna Bindi je izbranca, ko se je potegoval za službo, postavila na veliko preizkušnjo: že prvi dan je moral nahraniti aligatorje, pri čemer pa se je tako zelo dobro odrezal, da je takoj osvojil njeno srce.