Zaradi premiere zamudila najljubši šov

Igralkase je mudila v Londonu, kjer se je udeležila premiere kriminalnega trilerja Terminal, ki 12. julija prihaja tudi v slovenske kinematografe. Zaradi dogodka je izpustila ogled resničnostnega šova Love Island ali slovensko Otok ljubezni, v katerem tekmovalci iščejo svoj par na Majorki. Britanski zabavni oddaji, ki je obnorela televizijske gledalce, se je 28-letnica odrekla, da bi skupaj s soigralciinzastopala ekipo enega svojih najnovejših filmskih projektov, v katerem je, mimogrede, znova nastopila skupaj z našo igralko. Premiera je bila v Kinu princa Charlesa.Margot v filmu igra natakarico Annie, žensko z več obrazi, ki uspešno manipulira z ljudmi okoli sebe, ter o sebi pravi, da ima neustavljivo željo po temačnih zgodbah. Igralka je pred kratkim razkrila, kako je pravzaprav naletela na scenarij za Terminal. »Bil je dobesedno na mojem kuhinjskem pultu. Privoščila sem si skodelico čaja in začela listati po njem,« je dejala in dodala, da je takrat stanovala z veliko ljudmi in tako so papirji, ki bi bili lahko od kogar koli, povsem po naključju pristali v pravih rokah. Čeprav je bilo branje nepričakovano, je zvezdnico vsebina pi priči navdušila. »Scenarij je bil odličen, vedno sem si želela igrati v gledališču in napisan je bil kot gledališka igra. Bil je temačen in čuden. Ljudje bi morali delati več čudnih filmov,« meni Robbiejeva.Kljub navduševanju nad čudnim pa si sama raje ogleda kaj ljubko očarljivega. Kot je pred kratkim razkrila, je oboževalka resničnostnega šova Otok ljubezni. Skrbno ga spremlja, če se le da, tako da ni zamudila niti epizode, v kateri so eno od tekmovalk primerjali z njo. »O, moj bog, v Otoku ljubezni vedo, kdo sem,« se igralka spominja svojega odziva. Epizodo si je ogledala skupaj z možem, tik pred ogledom sta pila pivo in jedla čips in se ob tem zgražala, češ, da sta tako ogabna, da ne bi mogla nikoli nastopiti v Otoku ljubezni.Margot Robbie je vzhajajoča filmska zvezda avstralskega rodu. Leta 2008 je začela igrati v avstralski nadaljevanki Sosedje, novi različici priljubljene žajfnice, ki je v 80. letih med zvezde izstrelilain. Margot je vloga prinesla dve nominaciji za nagrado logie in ji odprla pot k novim televizijskim projektom. Njen veliki preboj v filmske vode je bila vloga v filmu Volk z Wall Streeta, v katerem je igrala tudi Katarina Čas. Sledili so filmi Francoska suita (2014), Z for Zachariah (2015) Žarišče (2015), Velika poteza (2015), Whiskey Tango Foxtrot (2016), Legenda o Tarzanu (2016), Odred odpisanih (2016). Lani je odigrala glavno vlogo v filmu Jaz, Tonya. Zdaj sodeluje pri osmih filmskih projektih, ki jih bomo v kinematografih lahko videli letos ali prihodnje leto.