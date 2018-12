Zaradi kapi ne more govoriti

instagram Kot njegov interpret in glas na sodišču zdaj nastopa sin.

guliver/GETTY IMAGES Lakeisha mu je menda kradla.

37 let razlike je med zdaj sovražno nastrojenima bivšima zakoncema.

je z vztrajnostjo uspelo hčerkiinpovzdigniti v teniški megazvezdnici. Poleg tega je dolgo dokazoval, da je starost zgolj številka, tudi ko je leta 2010, ko jih je štel že 68, pred oltar popeljal 31-letno, le dobro leto starejšo od njegove starejše zvezdniške hčerke. A zdaj je tako šibak, da niti govoriti ne more več.Richard Williams je bil izjemen teniški trener, ki mu pripisujejo levji delež zaslug za uspeh teniških sester Williams, saj ju je spremljal na turnirjih vse do leta 2016, ko ga je zadela kap. Prvi je sledila še ena, razkrivajo sodni spisi v njegovem boju proti bivši ženi Lakeishi, s katero sta lani odšla po ločenih poteh. Richarda lahko razumejo le še njegovi najbližji, zato namesto njega na sodišču govori sin, ki mu je močno oslabljeni oče predal pooblastila v boju proti Lakeishi.Ko sta se Richard in Lakeisha kljub veliki razliki v letih poročila, so zlobni jeziki zasikali, da ji je le za njegov denar. Očitno so imeli prav, saj je Richard lani skupaj z ločitvenimi papirji proti njej sprožil tožbo, da naj bi mu kradla z računa in ponarejala podpis ter se tako dokopala do ene od njegovih hiš. Postopek je začel sam, končati pa ga ne bo mogel, saj so morali poleti prekiniti zaslišanje, ker njegovih odgovorov ni nihče razumel. Poslali so ga celo na oceno duševnega zdravja, saj niso vedeli, da je preživel dve kapi.Najnovejši sodni spisi dokazujejo Williamsovo pešanje, ki je v prvi vrsti prav posledica dveh kapi. Williamsovi odvetniki so predložili primerke njegovih podpisov iz leta 2002, ko je bil še čil in krepak, ter podpisov iz lanskega leta, s katerimi naj bi hišo prepisal na zdaj nekdanjo ženo in s katerimi je njegova pokojnina romala na njen račun. Ker sta obe skupinici podpisov povsem drugačni že na prvi pogled, je menda najverjetneje, da gre v drugem sklopu za ponarejene. Po drugi teoriji pa so podpisi Richardovi, a drugačni zaradi kapi, ki naj bi ga tako duševno oslabili, da ni vedel, kaj podpisuje.