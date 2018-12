Zaradi Johnnyja Deppa so ji grozili s smrtjo

"Prijatelji in svetovalci so mi dejali, da nikoli več ne bom delala kot igralka in da bom pristala na črnem seznamu Hollywooda, če že nisem.

Razklani svet filmskih sladokuscev

Imela je občutek, kot da je na zatožni klopi. FOTO: REUTERS

Sprevračanje resnice

Amber Heard je po ločitvi začela izgubljati filmske vloge. FOTO: INSTAGRAM

Maja 2016 je po le 15 mesecih zakona sprožila ločitveni postopek, nekaj dni pozneje pa jetedaj odtujenega možaobtožila telesnega in verbalnega nasilja, kar pa zvezdnik od prvega dne zavrača kot škodoželjne laži. A to je bil komaj začetek njunega umazanega ločitvenega boja, polnega medsebojnega obmetavanja z žaljivkami in obtoževanja, dokler vendar nista sklenila dogovora: on ji bo izplačal sedem milijonov, ona pa ga bo enkrat za vselej prenehala obtoževati zlorab. A čeprav sta tako katastrofalnemu zakonu lahko naposled tudi uradno spisala epilog, se njuna medsebojna nastrojenost in sovražnost nista končali. In Amber še sedaj, dve leti in pol po koncu njune ljubezni, ni povedala vsega, kar ji leži na duši. Med drugim tega, da jo je ločitev od hollywoodskega zvezdnika skoraj stala kariero. In življenje.Ko je odjeknila vest o njuni ločitvi in so začele prihajati nove in nove podrobnosti njunega zakona, se je svet filmskih sladokuscev razklal na dvoje, na Johnnyjeve privržence, ki so v Amber videli lažnivo koristolovko, željno njegovega bogastva, in na tiste, ki so bili prepričani, da lepotica govori resnico, a jo zakriva možev zvezdniški sijaj. A očitno je bila prva skupina močnejša in bolj odločena, in da utiša Amber, pripravljena celo preliti njeno kri. »Vsak teden sem morala spremeniti telefonsko številko, ker sem nenehno dobivala grožnje s smrtjo. Več mesecev si nisem upala zapustiti stanovanja. Če sem že morala iz hiše, so me zasledovali droni in paparaci, slednji peš, na motorjih in v avtomobilih,« si zdaj lajša dušo lepotica, ki je imela občutek, da se proti njej niso obrnili le vsi Johnnyjevi oboževalci, ampak tudi mediji, in se pognali za njo kot v lovu na čarovnice.»Tabloidi so redno objavljali moje fotografije in prirejali ter sprevračali resnico. Bilo je, kot da se sodi meni in me je ljudsko sodišče obsodilo kar brez sojenja. Moje življenje in preživetje sta bili v rokah kopice mnenj, ki so bila povsem zunaj mojega nadzora.« To naj bi se ji precej hitro začelo poznati na denarnici, saj je začela zaradi nič kaj rožnate situacije v zasebnosti izgubljati filmske vloge, celo tiste, ki so bile že njene. »Prijatelji in svetovalci so mi dejali, da nikoli več ne bom delala kot igralka in da bom pristala na črnem seznamu Hollywooda, če že nisem. Film, pri katerem naj bi sodelovala, je, denimo, na novo sestavil igralsko ekipo in me iz nje izločil. Ravno sem posnela kampanjo za modno znamko, za katero naj bi bila dve leti ambasadorka, ko so me dali na čevelj. Zato so se mi začela precej upravičeno porajati tudi vprašanja, ali bom obdržala vlogo princese Mere v filmih Liga pravičnih in Aquaman.«A čeprav je bila črnogleda, ji vloga Mere ni spolzela med prsti, saj jo prav te dni lahko gledamo v stripovski uspešnici, v kateri z izklesanim telesom v glavni vlogi Aquamana navdušuje