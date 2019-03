Zapeljivka si je že rezervirala grob

Nagrobniku Cattrallovih je dodala očetovo in svoje ime.

Seksi blondinki ni dovolj biti pokopana pod krstnim imenom Kim Victoria Cattrall, na nagrobni kamen je namreč dodala še vzdevek Liverpoolska Kleopatra, ki se navezuje na njeno vlogo znamenite egipčanske kraljice v odrski uprizoritvi Shakespearove igre Antonij in Kleopatra. Zaradi nje se je leta 2010 iz New Yorka (za krajše obdobje) vrnila v rodni Liverpool.

Za sabo ima 62 pomladi, videti je precej mlajša, pa vendarrazmišlja o dnevu, ko bo zapustila ta svet. Še več, na ta dan se je že temeljito pripravila in si izbrala kraj, kjer želi, da jo položijo k večnemu počitku, poleg tega pa je grobno parcelo že opremila z nagrobnim kamnom s svojim imenom. Obstoječim imenom na parceli Cattrallovih v Liverpoolu je zvezdnica nanizanke in filmov Seks v mestu namreč dodala še ime svojega očeta, ki je umrl pred sedmimi leti, ter svoje, ki ga je dopolnila z vzdevkom, ki si ga je nadela sama − Liverpoolska Kleopatra. Vse to pa je storila brez vednosti preostalih družinskih članov, katerih svojci ležijo v tem grobu, zato so v njenem dejanju videli popolno pomanjkanje spoštovanja. Ne le zaradi njene samovoljnosti, ampak tudi, ker je razen rojstva na Otoku z Liverpoolom ne povezuje prav nič.Družinska saga, ki ji je sedaj spisal epilog kar cerkveni razsodnik, se je začela že leta 2016. Enkrat v tistem letu se je filmska zapeljivka, ki si je življenje ustvarila na drugi strani luže, odločila, da želi biti pokopana v svoji domovini. O tem ni obvestila nikogar, kaj šele da bi za soglasje prosila tamkajšnje sorodnike. Meni nič, tebi nič je na nagrobni kamen Cattrallovih dala vklesati še dve imeni. Presenečenje, ki ga igralkina sestrična, ko je na božični dan tistega leta obiskala grob, v katerem sta pokopana njena matiin bratec, ki je umrl star komaj eno leto, nikakor ni pričakovala. »Ni prav, da nekdo, ki večino življenja živi v ZDA, pride v Liverpool in si z vklesanjem lastnega imena rezervira grob,« se je razburila Michelle, ki svoje slavne sestrične ni nikoli niti spoznala. »Ne poznam je. Nikoli nisva spregovorili niti besedice.«Imela je občutek, kot da je nekdo oskrunil poslednje počivališče njene matere. »Nagrobni kamen smo zamenjali leta 1985, ko je umrla moja mama. A smo vklesali iste besede, kot so tu že od leta 1939. Sedaj pa je grob povsem spremenjen, občutek imam, kot da nisem na grobu svoje mame,« je dejala Coxova. »Bila sem v šoku. Kot bi nekdo oskrunil grob. Ne vem sicer, kako so stvari postavljene pravno, a v vsakem primeru bi se moral tisti, ki se je odločil za tovrstne posege, posvetovati z menoj.« Coxova se je zato obrnila na razsodnika cerkvenega sodišča liverpoolske škofije in zahtevala, da se družinsko parcelo vrne v prvotno stanje.Michelle je s slavno sestrično minuli dobri dve leti bila cerkveni pravni boj, a družinska nesoglasja segajo precej dlje v preteklost, v tisto leto, ko se je Michellina mama Edna, Kimina teta, zaljubila v svojega bodočega moža, po rodu z Barbadosa. Rasno mešane ljubezenske zveze preostali del družine Cattrall nikakor ni odobraval, in to je zanetilo dolgoletni družinski spor, zaradi katerega se Kim in Michelle nista nikoli niti srečali. Še več, Kim morda ni niti vedela za Michelle ali pa je le ni priznala za svojesorodstvo. Ne nazadnje je tamkajšnja škofija igralki dopustila, da na nagrobnik doda svoje in očetovo ime v prepričanju, da je Kim še edina živeča iz družine Cattrallovih. »Družina Cox ni moja družina,« je prek predstavnika dejala zvezdnica, sicer rojena v Liverpoolu, a se je s starši že pri treh mesecih odselila v Kanado, od svojega 16. leta pa živi v ZDA in se ima za pravo Newyorčanko. Kljub temu si želi biti pokopana v Angliji. »Tam želim biti pokopana. Tam je naš družinski grob s prostorom zame,« je dejala in še, da nanjo že čaka nagrobni kamen z njenim imenom in letnico rojstva, dopisali bodo le še letnico smrti. Vse to bo morala zdaj zbrisati, razsodnik tamkajšnjega cerkvenega sodišča je namreč stopil na stran zvezdničine sestrične in Kim naročil, da mora nagrobnik povrniti v prejšnje stanje. Na lastne stroške, in to do konca tega meseca.