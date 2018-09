Žalost v Srbiji: umrl priznani igralec

BEOGRAD – V srbski prestolnici je v petek zvečer po dolgi bolezni v 72. letu umrl priznani srbski gledališki in filmski igralec, ki je v svoji karieri ustvaril več kot 200 dramskih vlog, nastopil v 50 filmih in v okoli 80 televizijskih produkcijah ter posnel okoli 200 radijskih dram za Radio Beograd.Ejdus se je rodil 24. julija 1947 v Beogradu. Takoj po diplomi iz igre na Akademiji za gledališče, film in televizijo leta 1972 je bil angažiran v ansamblu Drame beograjskega narodnega gledališča in bil njegov del vse do leta 1993, ko je kariero nadaljeval v Jugoslovanskem dramskem gledališču.Med letoma 1985 in 1989 je bil predsednik Združenja dramskih umetnikov Srbije, leta 2000 je bil sprva izredni, od leta 2006 pa redni profesor na umetniški akademiji.Na letošnjem 47. festivalu Dnevi komedije so Ejdusu, sicer prejemniku številnih nagrad in priznanj, podelili nagrado za življenjsko delo. Znan je bil predvsem po komedijah, sam pa je imel komedijo za vrhunec gledališkega ustvarjanja. Ena od kultnih vlog, po kateri se bo mnogim zapisal v spomin, je vloga Hrvata v komediji Šovinistična farsa, v kateri je zaigral ob bokuv vlogi Srba.