Zajčica pila vodko 24 ur na dan, kislina v urinu ji je začela ‘gristi‘ kožo

Playboyeva zajčica(37) želi s svojo pretresljivo zgodbo pomagati drugim, saj to, kar je doživela, ne bi želeli niti svojemu največjemu sovražniku. Vodko je pila 24 ur na dan, vse dokler ji kislina v urinu ni načela kože. Pri 26 letih je bila že alkoholičarka. Razlog, da je začela piti, je, kot je dejala, da jo je varuška zlorabljala, ko je bila stara komaj pet let.»Pila sem na skrivaj. Na zabavah ali pa v javnosti skoraj nisem pila. Alkohol je bil zame čarobno zdravilo. Edino, kar me je osvobodilo tesnobe, panike in sramu, ki sem ga čutila od znotraj.«Z manekenstvom se je začela ukvarjati, ko je bila stara 19 let. Takrat je tudi pozirala za Playboy. Pri 24 je redno piti, pri 26 pa je bila že povsem odvisna od alkohola. Zaradi pijanosti se včasih ni uspela postaviti na noge. Ležala je in urinirala po sebi, da ji je sečna kislina že začela najedati kožo.»Omedlela sem in sem se zbudila sredi noči v paniki. Tresla sem se, zato sem vodko imela vedno poleg postelje. Vsak dan sem bruhala kri. Življenje se mi je spremenilo v pekel. Vedela sem, da bom umrla, če ne bom nehala piti, a vedela sem tudi, da lahko umrem brez alkohola, če ne bom prosila za zdravniško pomoč. Umaknila sem se od vseh in bila kot v zaporu. Nihče ni vedel, kakšno grozljivko živim. Bala sem sem razkriti, da sem alkoholik.«Nekega dne je padla po stopnicah. Zdravniki so ji diagnosticirali krvavitve v možganih. »Morali so me operirati, a še pred tem sem se morala očistiti alkohola, ker je bila kri preslaba.« Potem so jo prestavili v kliniko za odvisnost, a je po izhodu iz bolnišnice ponovno začela piti.»Ležala sem na tleh. Na smrt sem se napila. Nisem mogla vstati in uporabljati kopalnice, ker sem bila povsem oslabela. Po sebi sem urinirala več kot mesec dni na istem mestu. Kislina je zgrizla mojo kožo pri kolkih in hrbtu, zaradi česar je prišlo do okužbe. Vedela sem, da bom kmalu umrla. Poklicala sem bivšega in ga prosila za pomoč. Že naslednjega jutra se je oglasil skupaj z reševalci.« Na intenzivni negi je preživela 16 dni, dobila je dve infuziji krvi. Njeno življenje je bilo ogroženo.Jessica se alkohola ni dotaknila vse od leta 2014. Te dni je tako proslavila pet let treznosti in pričakuje svojega prvega otroka.