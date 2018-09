Za varnostnike nista Harry in Meghan, ampak David in Davina

GETTY IMAGES Eden od novih varnostnikov je bil več kot presenečen, ko je ugotovil, da ga pravzaprav kliče princ Harry.

Lažna imena Meghan in Harryja imajo vedno začetnici DS, tista Williama in Kate pa DC.

Člani varnostne službe uporabljajo lažna imena, ko se pogovarjajo o kraljevih. FOTOgrafije: Guliver/getty Images

Javnost, družinski člani in prijatelji ju poznajo kot princain vojvodinjo, a za njune telesne stražarje sta nekaj povsem drugega. Da ljudje ne bi vedeli, o kom je govor, ko organizirajo razne dogodke, ki morajo biti strogo varovani, ali ko za parček naročijo taksi, rezervirajo mizo v restavraciji in podobno, Harry in Meghan postanetainA to sta le dve od imen, kroži jih menda še mnogo, saj jih varnostna služba redno spreminja, vsake toliko namreč pricurljajo v javnost in takrat je varnosti in anonimnosti konec. Vedno pa se njuni lažni imeni menda začnejo z DS, to sta začetnici njunih nazivov (Duke, Duchess of Sussex).Enako je z lažnimi imeni Harryjevega brata in njegove žene, vojvode in vojvodinje Cambriške, ki običajno uporabljata imeniin. »Če bi komu, ki za to nima pooblastil, v roke padel telefon katerega od članov tajne službe, v njem ne bi našel telefonskih številk, ki pripadajo vojvodi, vojvodinji, Harryju, Meghan ali kraljici. V napačnih rokah je to veliko preveč tvegano, celo nevarno. Njihove številke imajo zato shranjene pod kodami, ki pa jih seveda redno spreminjajo,« je dejal vir blizu kraljeve družine.Nekatere od kod so v javnost pricurljale, ko je na enem od uradnih dogodkov, ki se jih je udeležil tudi princ Harry, enemu od novozaposlenih zazvonil telefon, ta pa ni prepoznal imena klicatelja in se kmalu ne bi oglasil. Kljub temu je dvignil slušalko in seveda vprašal, kdo je na drugi strani. »Si zamislite presenečenje, ko se je izkazalo, da ga kliče princ Harry,« je v smehu še dodal vir.