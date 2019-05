Za konec Igre prestolov rekordna gledanost

Nova kraljica severa FOTOgrafije: Hbo

Veliki finale sage Igra prestolov je za nami. Zgolj v ZDA si je zadnji del v nedeljo zvečer ogledalo neverjetnih 19,3 milijona ljudi. Več kot 13 milijonov si je ogledalo zadnji del pozneje, šest milijonov je gledalo sklepno epizodo osme sezone s pretakanjem na spletu. S tem je postala Igra prestolov najbolj gledana televizijska serija v zgodovini televizije HBO. Rekordi so padali na vseh njihovih platformah – HBO, HBO Go in HBO Now.Dozdajšnji rekord je bil 18,4 milijona ogledov, leta 2002 je pripadel prvemu delu četrte sezone Sopranovih. V povprečju si je vsako epizodo osme sezone ogledalo 44,2 milijona ljudi, kar je za več kot 10 milijonov več kot v sedmi sezoni. Še vedno pa ostaja rekorderka komedija iz korejske vojne MASH. Njen zadnji del si je leta 1983 ogledalo neverjetnih 106 milijonov ljudi.Odzivi na razplet nadaljevanke po knjigahso mešani, člani igralske zasedbe pa so podprli zgodbo. Britanski igralecje povedal, da je navdušen, kako se je njegov lik Brana Starka iz 10-letnega dečka na invalidskem vozičku spremenil v kralja., ki igra Jona Snowa, je dodal, da mu je povsem vseeno, če so ljudje razočarani."Na koncu ni nihče večji oboževalec nadaljevanke od nas, to počnemo tudi zase," je povedal. "To je vse, kar smo lahko naredili. Vesel sem, da smo to izpeljali do konca." Kljub temu je treba priznati, da so ustvarjalci močno spremenili značaj serije v zadnji sezoni, katere vrhunec je bil dve epizodi pred koncem, ko so se spopadli z Nočnim kraljem. Drugače smo imeli ves čas občutek, da se junaki nekoliko s silo podrejajo koncu. Prav vsak je moral dobiti svojih pet minut za slovo in nekatera slovesa so bila pač ponesrečena. A ta zgodba je za nami in kmalu nas bo prevzela nova obsesija. Vsi tisti, ki ne morejo preboleti konca, pa si bodo lahko rano celili s prihajajočimi spinoffi.