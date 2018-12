Z novim albumom še zvezda na pločniku slavnih

guliver/cover images Zabavna industrija ga je počastila z enim najvišjih priznanj, zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: guliver/cover images

instagram Nič mu ne pomeni toliko kot družina. FOTO: instagram

Po štirih grammyjih in vrsti drugih glasbenih nagrad je zdaj dobil še svojo zvezdo.

Pred dvema letoma so se mu pošteno zamajala tla pod nogami. Njegovemu prvorojencu, tedaj staremu le tri leta, so zdravniki namreč odkrili raka na jetrih, zato jestopil s koncertnih odrov in trepetajoč za sinovo življenje vso pozornost namenil le svoji družini. Kar se je kanadskemu glasbeniku več kot poplačalo, saj se mu ob zdaj naklonjeni usodi lahko le široko smeji.Ne le da je njegov sinko ugnal smrtonosnega vraga, zvezdnik je pred dobrim tednom napovedal veliko glasbeno vrnitev s koncertno turnejo po ZDA in Evropi, za piko na i pa je konec minulega tedna izdal še nov album ter ob slavnostni ceremoniji dobil zvezdo na pločniku slavnih, s katero se je prebil v najodličnejšo elito največjih zabavljačev v zgodovini.V njegovem srcu je le ljubezen. Tako je namreč naslovil svoj najnovejši – deseti po vrsti – studijski glasbeni album (Love), ljubezen pa je bila tudi vse, kar je imel na jeziku, ko je bil z odkritjem zvezde na hollywoodski aleji slavnih sprejet v panteon največjih umetnikov zabavne industrije. »Dlje ko živim, bolj spoznavam, da ljubezen ni zastonj, temveč pride s ceno. Bolj ko ljubiš, večja je možnost, da boš trpel. O tem sem razmišljal to jutro, saj sem pomislil na ljudi, ki so me ljubili in podpirali v dobrem in slabem. In zanje, za njihovo ljubezen, bi tvegal možnost neznosnih muk,« je dejal kanadski pevec, tako z očmi kot s srcem usmerjen k svoji ljubljeni, ki se ji je za vselej zaobljubil pred sedmimi leti.»Ni besed, ki bi zadostno opisale moja čustva do nje. Je moja junakinja in rama opore,« se je poklonil ženi in dodal, da je šele s sinkoma Noahom in Eliasom ter komaj trimesečno Vido resnično spoznal svoj namen v življenju. »Oni so dali mojemu življenju smisel. Posebni dnevi, kot je današnji, pa so zaradi njih še neznansko slajši.«Glavninsko je razmišljal o ljubezni in ljudeh, ki jih ljubi in ga ljubijo. Vseeno pa je priznal, da se še nikoli ni čutil tako pomembnega in vrednega. »Danes sem izdal nov album in dobil svojo zvezdo – verjetno se še nikoli nisem počutil tako pomembnega.«