Z možem bo dobila še otroka

Ko se bo njena prvorojenka princesa Beatrice poročila z izbrancem Edoardom Mapellijem Mozzijem, se bo v kraljevsko zgodovino vpisala tudi njena mati, 59-letna Sarah Ferguson, in to zaradi nedavnih sprememb pri beleženju cerkvenih porok. Vojvodinja Yorška bo postala prva nevestina mati, ki bo tudi uradno zapisana na poročnem listu, kot ji omogoča letos sprejeti zakon. Materino ime je namreč lahko zapisano namesto očetovega ali skupaj z njim. Po dosedanjem zakonu, ki je veljal od leta 1837, so na poročni list vpisovali le ime in poklic očetov ženina in neveste.



Princesa, stara je 31 let, in 36-letni nepremičninski tajkun, njegov oče je grof Alessandro Mapelli Mozzi, sta bila par enajst mesecev, preden sta prejšnji teden oznanila zaroko. »Zelo srečna sva, ker lahko z vami deliva novico o najini zaroki. Veseliva se najine skupne življenjske pustolovščine in komaj čakava, da se poročiva,« sta sporočila.



Beatrice bo postala prva članica britanske kraljeve družine, ki bo z možem dobila še otroka, Edoardo ima iz zveze z Daro Huang zdaj tri leta in pol starega sina Christopherja Woolfa. Dobro obveščeni pravijo, da je princesa fantastična mačeha in da imata z malčkom lep odnos. »Edo je super oče, Beatrice pa je že zdaj super mačeha,« je vedel povedati vir in še, da so bili skupaj na družinskih počitnicah. Zdi se, da so Dara, Edo in Beatrice združeni v želji kar najbolje poskrbeti za Christopherja. Prejšnji teden je Dara povedala: »Edu in Beatrice želim vse najboljše, veselim se, da se bosta naši družini združili.«



No, podrobnosti poroke, ki bo prihodnje leto, še niso znane, a govori se, da se bo Beatrice poročila prav tam kot njena sestra princesa Eugenie in bratranec princ Harry, v gradu Windsor.