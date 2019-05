William razkril srce parajoče podrobnosti o mamini smrti

Princ William je v nedavnem intervjuju iskreno spregovoril o tragični izgubi matere, princese Diane, ki je umrla v prometni nesreči 31. avgusta 1997 v cestnem predoru Pont de l'Alma v Parizu. V nesreči sta življenje izgubila tudi njen spremljevalec Dodi Fayed in voznik Henri Paul. Njen pogreb je po televiziji spremljalo več kot 32 milijonov ljudi v Združenem kraljestvu in še na milijone po vsem svetu. Njena smrt pa je najbolj zaznamovala prav sinova, Harryja in Williama.



Ta je že velikokrat javno govoril o tem, kako mu je izguba mame spremenila življenje in kako težko obdobje je bilo to zanj. Zdaj je za BBC razkril, da se še vedno ni popolnoma sprijaznil z izgubo in da veliko premišljuje o tragičnem dogodku. »Poskušam razumeti, zakaj se počutim tako, kot se. Ko si tako zelo žalosten v tako mladih letih, te ta bolečina zaznamuje in se ne da primerjati z nobeno drugo. Ta bolečina nas je kot družino še bolj povezala, saj smo samo mi vedeli, kako močna je,« je iskreno povedal.