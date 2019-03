Wallis so izrabili, da bi se rešili kralja

Umrla osamljena in osovražena

Ona bi se mu odrekla, on njej ne



Wallis in Edward sta postala ljubimca leta 1934, ona je bila tedaj še poročena, on je bil v zvezi z dedinjo anglo-ameriškega tekstilnega imperija. Dve leti pozneje je njuna zveza prišla v javnost in sveže ločena Wallis je pobegnila iz Velike Britanije na jug Francije. A mediji so ji sledili in tri mesece oblegali hišo, v katero se je zatekla. Končno je podala izjavo, da se je pripravljena odreči kralju, a Edward je bil takrat že odločen, da se bo z njo poročil. Podpisal je izjavo, da se odreka prestolu, in 3. junija 1937 sta se poročila.

Odkar se je britanski kraljevi družini pridružila ločena ameriška igralka, jo mnogi primerjajo z zloglasno, ki je imela z vojvodinjo precej skupnega. Tudi ona je bila ločena, tudi ona je bila Američanka in tudi njej so Otočani pripisovali vse prej kot prijetne lastnosti. Pravzaprav so Wallis krivili kar sabotaže monarhije ter ji očitali, da je osramotila celotni narod, ne le kraljeve družine. Simpsonova je leta 1936 sprožila mednarodni škandal, ko se je takratni kraljodrekel prestolu, da bi se lahko poročil z njo. Pred stoletjem so bila pravila namreč precej strožja kot danes in Edward ni imel najmanjše možnosti, da bi oženil ločenko in hkrati ostal na prestolu. Odločil se je za ljubezen, in s tem si je njegova žena nakopala gnev Britancev.Še dandanes jo prikazujejo kot manipulativno, hladno in neusmiljeno grabežljivko, ki je s svojimi spletkami skoraj pokončala kraljevo družino. Osamljena je leta 1986 umrla v izgnanstvu v Parizu, osovražena, zdaj pa se je biografinjaodločila, da opere njeno ime in jo predstavi v pravi luči – kot ljubečo žensko, zvesto, ženstveno, ranljivo in očarljivo. »Knjigo sem pisala dve leti, in v tem času sem se pogovarjala z mnogimi, ki so jo poznali. In bolj ko sem jih poslušala, bolj sem postajala jezna zaradi vseh krivic, ki so ji bile storjene z izmišljenimi zgodbami. Vsi, ki so jo poznali, ne morejo prehvaliti njene dobrote in smisla za humor. Da ne bo pomote, nikakor ni bila svetnica, a bila je daleč od zlobnice, simpatizerke nacistov in izdajalke, kot bi jo mnogi radi predstavili,« je dejala Pasternakova in povzela, kaj je Wallis v resnici imela z nekdanjim nacističnim voditeljem: »Res je šla z Edwardom na obisk kv Nemčijo, a to je bilo leta 1937, veliko pred vojnimi grozotami. Dogodek ni bil njena zamisel, Edward je hotel, da njegova žena izkusi ves pomp in ceremonije, ki spremljajo kraljevi obisk, saj v domovini tega ni bila deležna.« Vse, kar se je o Wallis Simpson govorilo, je skovala kraljeva družina, trdi Pasternakova, češ da so se ji hoteli tako maščevati, jo uničiti in očrniti.»Ko je v njihova življenja prišla Wallis, veliko britanskih pomembnežev, med njimi premierin canterburyjski nadškof, ni maralo Edwarda in niso hoteli, da jim vlada. Imeli so ga za nevzgojenega slabiča in njo so izkoristili, da Anglijo rešijo moškega, za katerega niso hoteli, da ji vlada. Simpsonova je bila povsem primerna za kraljevo ženo, bila je bolj izobražena od njega in bolje vzgojena od. A nadškof se je obesil na dejstvo, da je bila že poročena, in ga uporabil kot razlog, da ni primerna,« razlaga biografinja, ki se veseli, da bodo ljudje kmalu lahko prebrali njeno knjigo, za katero upa, da bo spremenila njihov pogled na nesrečno Američanko.