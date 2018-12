Vse se vrti okoli družine, časa zase nima nihče

Paul Burrell je bil Dianin butler do njene smrti. FOTO: Guliver/Getty Images

V palači se bodo zbrali vsi in redko je na kupu toliko velikih osebnosti, tudi težavnih, kot ob božiču.

Meghanine mame ne bo

Čeprav je kraljica na božično večerjo povabila tudi Meghanino mamo Dorio Ragland, saj si želi, da bi se noseča vojvodinja med prazniki počutila čim bolj udobno in domače, pa je Američanka povabilo menda vljudno zavrnila. Zakaj, ni znano, a so mnogi njeno odločitev pozdravili, češ da bi praznike pri kraljici človek, ki takšnega življenja in vseh kraljevih pravil ni vajen, težko preživel.

Vojvodinjabo letos prvič preživela božič s kraljico na posestvu Sandringham v Norfolku, kjer slavje traja več dni. Že lani se je pridružila kraljevim na obisku cerkve na božični dan, ni pa s preostalimi kraljevimi preživela vseh štirih dni, kot bo letos, čeprav mnogi že ugibajo, da se bosta z možem najverjetneje prej poslovila. Kot glavni razlog poznavalci navajajo dejstvo, da je božič na Sandringhamu izjemno naporen, vojvodinja pa ne le da ni vajena protokola, tudi noseča je in hitro se utrudi.Nekdanji butler pokojne princeseje pred velikim praznikom nekoliko odgrnil tančico skrivnosti, ki obdaja kraljevi božič, ki sicer poteka za tesno zaprtimi vrati. »Ko bo Meghan z drugimi člani družine ob večerji sedla za mizo, bo to zanjo nekaj povsem neresničnega. V palači se bodo zbrali vsi in redko je na kupu toliko velikih osebnosti, tudi težavnih, kot ob božiču. Vedno se kaj dogaja, vedno je kdo v tvoji bližini, ne moreš se kar umakniti, ko imaš vsega dovolj. Za teh nekaj dni je treba povsem pozabiti nase in svoje potrebe ter želje. To je čas za družino. A dobra stran srečanj je, da lahko vsi dobijo nekaj trenutkov s kraljico, kar je sicer med letom težko, saj je zelo zaposlena. Pogosto sede za mizo in vzame karte ter vpraša, ali se ji kdo želi pridružiti pri partiji bridža ali kanaste. Meghan bi morala priložnost zgrabiti z obema rokama, sploh zdaj, ko se o njej piše precej nelaskavih reči,« je dejal Burnell in dodal, da gostom na posestvu Sandringham ves čas bivanja še s prstom ni treba migniti.»Ko pridejo, jih pozdravi butler, jim pomaga sleči plašč, vzame kovček in vse reči zloži v omaro. Vsako jutro goste pričakajo sveže oprana oblačila, ko odhajajo, pa jim butlerji reči spakirajo in odnesejo v avtomobile. Vse skupaj je za človeka, ki takšne obravnave ni vajen, več kot nadrealistično,« pravi Burrell, ki je po smrti princese Diane leta 1997 nehal delati za kraljevo družino in odprl cvetličarno.Dodal je še, da so bili božični prazniki pri kraljici za njegovo nekdanjo šefinjo izjemno naporni in težko jih je prenašala. »Tudi ona, kot Meghan, ni bila rojena v to življenje in te navade, a v nasprotju z vojvodinjo Susseško je bila Diana zelo mlada, ko se je pridružila družini, prav tako ni imela takšne podpore moža, kot jo ima Meghan, in vse leto se je bala teh praznikov,« se spominja njen nekdanji butler.