Vsakemu zaposlenemu kraljica osebno izroči darilo

Kot vse drugo na britanskem dvoru tudi obdarovanje poteka po posebnem protokolu.

Res da jebritanska kraljica, a je menda presenetljivo prijazna, topla in dostopna oseba. Da je res tako, priča dejstvo, da ob božičnih praznikih obdari vseh svojih 550 uslužbencev. Običajno dobijo darilni bon za katero od londonskih knjigarn ter voščilnico z nekaj bankovci, višina božičnice pa je odvisna od delovne dobe na dvoru.Poleg tega med zaposlene razdeli še okrog 1500 božičnih narastkov, ki v Veliki Britaniji ne smejo manjkati na božični mizi. Otočani jim rečejo božični puding, a niso pravzaprav niti malo podobni sladicam, ki jih kot pudinge poznamo pri nas, pa tudi sestavine so precej nenavadne za naš okus.V božični narastek gredo namreč suho sadje (največkrat rozine), jajca, svinjska mast, krušne drobtine, moka, melasa, cimet, klinčki, ingver in druge začimbe, preden ga na božični večerji postrežejo, pa stoji vsaj en mesec, nekateri ga pustijo starati tudi eno leto. To lahko seveda storijo le z narastki, ki vsebujejo alkohol (brendi ali konjak), saj se ti ne bodo pokvarili. Tradicionalni božični narastki so prepojeni z alkoholom, ko jih delajo za otroke, pa ga je treba seveda iz recepture izločiti.Poleg omenjenih daril dobijo zaposleni od Elizabete II. in njenega moža princaše voščilnico s kraljičinim podpisom. Kot vse drugo na britanskem dvoru tudi obdarovanje poteka po prav posebnem protokolu: vodja zaposlenih, ki na dan obdarovanja spremlja kraljico, vsakega pokliče po imenu in Elizabeta II. mu izroči darilo.Najprej ga dobi tisti, ki je na najvišjem delovnem mestu, in tako do zadnjega. Na božični dan kraljica rada nagradi tudi glavnega kuharja na posestvu Sandringham, kjer se vsako leto za praznik zbere vsa kraljeva družina. Tam preživijo štiri dni, ki so za zaposlene izjemno naporni, saj jim morajo ves čas streči in skrbeti, da jim je čim bolj udobno.A ko je meso za božično kosilo narezano in vse na mizi, kraljica ustavi kosilo in k sebi v drugo jedilnico povabi glavnega kuharja, mu natoči kozarček viskija in z njim nazdravi. »To je edinkrat, ko je kuharju dovoljeno stopiti v družinsko jedilnico, in edinkrat, ko lahko s katerim od članov kraljeve družine spije kozarček. Vsi glavni kuharji izjemno cenijo to kraljičino gesto in veliko jim pomeni, da si kraljica zanje vzame trenutek,« je dejal nekdanji chef