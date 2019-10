Vojvodinja toži tabloid

1997. se je tragično končala gonja proti Diani.

LONDON – Objava zasebnega pisma je bila kaplja čez rob, vztrajata slovita zakonca, sita predrznih medijev in objav, ki jim grenijo vsakdanjik., vojvodinja Susseška, je sklenila sodno ukrepati proti britanskemu tedniku Mail on Sunday, njen mož pa je pojasnil, da bo naredil konec neprizanesljivemu rumenemu tisku.»Izgubil sem mamo, zdaj pa ugotavljam, da je moja žena žrtev enako močnih sil,« pojasnjuje zaskrbljeni princin opozarja, da mediji z njegovo ženo ravnajo tako, kakor so s princeso, ki je umrla prav med bežanjem pred paparaci v prometni nesreči v pariškem predoru 1997. »Predolgo sem molčal in opazoval njeno stoično trpljenje, skrajni čas je za ukrepanje. Najbolj se bojim, da bi se zgodovina ponovila, mediji se ne zavedajo posledic svojih dejanj,« pristavlja Harry in pojasnuje, da je objava zasebnega pisma močno prizadela vojvodinjo, povrhu pa je tabloid izpustil določene dele in tako prikazal izkrivljeno resnico ter okrnjeno vsebino, da bi bolj ustrezala zgodbi, kakršno so želeli ustvariti. Za katero pismo točno gre, princ ni zaupal, najverjetneje pa za tisto, ki ga je Meghan poslala svojemu odtujenemu očetu; v njem se je izpovedala o bolečini zaradi skrhanih družinskih odnosov in njegovega nenehnega sodelovanja s tabloidi, nazadnje pa je še to pismo romalo v tisk.Mail on Sunday se je že odzval na tožbo in poudaril, da se bodo borili za svoje novinarske pravice in dokazali, da pri objavi niso spremenili niti črke iz izvirnika. Zakonca Sussex, ki končujeta svojo južnoafriško turnejo, sta za zastopanje na sodišču najela ugledno odvetniško družbo, ki jo bosta plačala iz zasebnih sredstev, sta še sporočila.