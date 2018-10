Vojvodinja lovila pajke

REUTERS Na dogodku je zelo uživala. FOTO: REUTERS

VojvodinjaCambriškaje imela v torek prvo službeno obveznost po rojstvu svojega tretjega otroka, princa, ki je na svet prijokal 23. aprila. Že takrat jeobljubila, da si bo tokrat vzela nekoliko daljši premor od kraljevih obveznosti, in obljubo, da se na delo vrne jeseni, je tudi držala. Ob vsesplošnem navdušenju je obiskala otroke v t. i. gozdni šoli v zahodnem Londonu in skupaj z najmlajšimi spoznavala različne rastline, ki rastejo v tamkajšnjem parku. Projekt omogoča mestnim otrokom, da bolje spoznajo naravo, njene ogrožene vrste ter se izobrazijo o varstvu okolja. Kate so blizu tako otroci kot narava in z velikim nasmeškom na obrazu je mladini pomagala po parku loviti pajke in drug gomazeči živelj ter jim prestavila kakšno rastlinico, ki je otroci še niso poznali. Učiteljem je pozneje povedala, da ji je tokratni dogodek pisan na kožo, saj tudi v zasebnem življenju ure in ure preživi v vrtu, ko za živalcami opreza s svojima starejšima otrokomain, ki jima želi privzgojiti ljubezen do narave.Vojvodinja, ki se je dogodka udeležila sama, medtem ko je njen možna uradnem obisku v Keniji in sosednjih državah, kjer se zavzema za ohranitev ogroženih vrst, predvsem nosorogov, ki so zaradi nezakonitega lova na robu izumrtja, je otrokom nato pomagala izdelati različna pokrivala iz listja in plodov, na koncu pa so se seveda še fotografirali.Že ob prihodu je priljubljena vojvodinja prejela šopek cvetja, otroci pa je kar niso mogli nehati objemati. A navdušeni niso bili le najmlajši. Mnogi Otočani so takoj opazili, kako varčna je Kate, saj je za to priložnost izbrala udobno opravo v zemeljskih tonih in jo dopolnila z rjavimi škornji, ki so v njeni omari že več kot desetletje in so njeni zvesti spremljevalci na dogodkih v naravi. Britanci jo radi pohvalijo, da ne troši brezglavo davkoplačevalskega denarja, saj ni ena tistih, ki se morajo na vsakem uradnem dogodku pojaviti v novi opravi, ampak večkrat obleče isti kos. Rjavi škornji, za katere je odštela 500 evrov, bodo z njo, kot kaže, še kar nekaj časa.