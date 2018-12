Vojna zvezd v dveh nadaljevankah

Mandalorijanec se bo odvijal po padcu imperija in pred pojavom Prvega reda.

TRENUTNO JE​vodilni moški igralec malih zaslonov. Zvezdnik serije Narcos, ki je nastopil tudi v Igri prestolov, je nedavno razkril, da bo odigral glavno vlogo v težko pričakovani novi seriji iz franšize Vojne zvezd z naslovom Mandalorijanec (The Mandalorian). Ni bila skrivnost, da so si producenti želeli privabiti čilenskega igralca, a je šele nedavno potrdil, da so pogajanja že stekla. Ljubitelji nadaljevanke Narcos smo mu sledili več sezon v vlogi Javierja Pene, neustrašnega policista, ki se znajde v vrtincu okrutnih preprodajalcev mamil. Očitno mu vloge možatih junakov ležijo, kar je dokazal tudi z vlogo princa Oberyna v Igri prestolov. Je pa res, da je nesrečni princ končal z zdrobljeno lobanjo.Televizijska nadaljevanka Mandalorijanec bo sledila zgodbi samotarskega pustolovca, ki prihaja s planeta Mandalore. Oboževalci vesoljske sagebodo že iz junakovih oblačil prepoznali, da gre za lovca na glave, saj je njegov kostum enak kostumu, ki ga je nosil verjetno najbolj znani Madalorijanec Boba Fett. Serijo piše in jo bo tudi produciral. Dogajala se bo po padcu imperija. Jon ima nekaj izkušenj s produkcijo znanstvene fantastike, ne nazadnje se je podpisal pod vse filme Maščevalcev (Avengers). »Po Jangu in Bobi Fettu se bo pojavil še en bojevnik iz sveta Vojne zvezd,« je navdušen Jon. »Mandalorijanec se bo odvijal po padcu imperija in pred pojavom Prvega reda. Sledili bomo pustolovščinam revolveraša, ki se giblje na zunanji meji galaksije, daleč od Nove republike.«Nadaljevanka bo premierno predvajana na nastajajočem ponudniku Disney+, ki bo začel delovati prihodnje leto. To pa ni vse, Mouse House naj bi že začela produkcijo nadaljevanke, ki bo predhodnica zelo uspešne Rogue One: Zgodba vojne zvezd, v kateri bo znova nastopil. »Vrnitev v svet Vojne zvezd je zame nekaj zelo posebnega,« je povedal Luna. »Imam toliko spominov na dobro delo in prijateljstva, ki sem jih doživel na tej poti. Pred nami je fantastična pustolovščina, ta novi razburljivi format mi bo dal možnost, da raziščem svoj lik še bolj poglobljeno.«