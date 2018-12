Vladarjev ne zanima, če ljudje životarijo

Britanci obožujejo vojvodinjo Cambriško tudi zaradi njene varčnosti. V javnosti se pojavlja večkrat v enakih oblačilih in svojim otrokom ne kupuje vedno novih oblačil ali dragih igrač. A Kate je ena redkih, ki pazi na denar, saj ve, da ji bodo davkoplačevalci, ki jo pravzaprav vzdržujejo, ob vsakem nakupu gledali pod prste. Mnogo monarhov po svetu pa se požvižga na to, kaj si o njih in njihovem razkošnem načinu življenja mislijo državljani.



Brunejski sultan, čigar premoženje znaša prek 30 milijard evrov, ne skriva svoje drage strasti – zbiranja avtomobilov. V njegovi zbirki je tudi rolls-royce, prekrit s 24-karatnim zlatom. Ima še po meri izdelane bentleyje, bugattije in ferrarije. Koliko je vredna njegova zbirka, nihče ne ve.



Čeprav živijo v eni najrevnejših celin na svetu, pa to kraljevi družini Svazija ne preprečuje razsipništva. Medtem ko mora večina prebivalcev preživeti z dolarjem na dan, oni prirejajo razkošne rojstnodnevne zabave, v zadnjem času so najbolj priljubljene zabave pod vodo. Redno razkazujejo svoje bogastvo tudi na družabnih omrežjih, kar vedno znova razjezi prebivalce te afriške države. Tako zelo, da so ustanovili aktivistično skupino, imenovano Swazileaks, ki razkriva njihovo brezglavo zapravljanje.

Ogromno denarja ima savdski princ Mohammed bin Salman in tudi on si lahko kupi skoraj vse, kar si zaželi. Bin Salman je lastnik najdražje slike na svetu – 397 milijonov evrov vredne umetnine Leonarda da Vincija, na kateri je upodobljen Jezus. Bin Salman je tudi lastnik ene najdražjih hiš na svetu, 265 milijonov evrov vrednega dvorca blizu Versaillesa, in slabih 500 milijonov vredne jahte.



Eno najdražjih porok pa si je privoščil dubajski vladar šejk Mohammed Raši dal Maktoum, ko je leta 1979 vzel Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum. Nevesta je štela komaj 17 let in je bila skoraj 13 let mlajša od ženina. Poroka, zanjo je šejk odštel okrog sto milijonov evrov, pa je bila prvi večji javni dogodek v Dubaju. Hind je po poroki postala tradicionalna islamska žena, zato je v javnosti ni mogoče videti, palača celo njene fotografije nikdar ni javno objavila.