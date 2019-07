Vila iz filmske klasike na prodaj

Posestvo, ki je upodobilo kot dom Wilkesovih, je na prodaj.

ATLANTA – Le kdo se ne spominja slikovitega prizora z začetka legendarnega filma V vrtincu, ko se čudovita Scarlet O'Hara udeleži razkošne zabave pri družini Wilkes, točneje, pri svojem nesojenem izbrancu Ashleyju! Pa ste vedeli, da vila, ki je navdihnila ustvarjalce, resnično obstaja?Dražbena hiša Target Auction prodaja razkošno stavbo v Covingtonu v Georgii za 900.000 evrov, a to je seveda le izklicna cena. Glede na filmsko zgodovino in še vedno neizmerno priljubljenost zgodovinske uspešnice iz leta 1939, ki je letos praznovala 80-letnico in se s tremi milijardami evrov prihodka (ob upoštevanju inflacije, seveda) znova utrdila na prestolu najuspešnejšega filma vseh časov, pa gre seveda pričakovati, da bo končni kupec v žep segel mnogo globlje.Vila, ki se je nekoč imenovala Harrisova plantaža, potem pa po filmskem zgledu Twelve Oaks (po nasadu mogočnih hrastovih dreves, ki krasijo posestvo), ima 12 spalnic, bazen, številne kopalnice, kamine, družabne prostore in še marsikaj., avtorica slovitega romana, ki so ga uporabili kot filmsko predlogo, je vilo zasledila v časopisu leta 1936 in fotografijo posredovala producentus pripisom: »Takšen naj bo Ashleyjev dom!« Producent je upošteval njeno željo, a filma zaradi zapletene logistike niso mogli posneti v sami vili, temveč so ustvarili kuliso v studiu.Twelve Oaks je bil vrsto let zasebno domovanje, zadnji lastniki pa so ga preuredili v penzion, ki je med letoma 2012 in 2018 uspešno deloval, seveda predvsem zavoljo priljubljenosti filma, ki ga je režiralin ki je pobral deset, takrat rekordnih oskarjev. Leta 2017 so posestvo temeljito prenovili in osvežili njegov razkošni videz iz filmske klasike.