VIDEO: Zavrnil dve Slovenki, na koncu izbral njo

Na hrvaškem se je zaključila razburljiva sezona oddaje Sanjski moški, kjer je postavni Goran Jurenec izbiral žensko svojih sanj. Za njegovo srce sta se borili tudi dve Slovenki, vendar je na koncu izbral lepotico Ivo. Vse skupaj sta zapečatila s strastnim poljubom in prekrili so ju svetleči lističi.



Goran je pred kratkim domov poslal Slovenko Daisy, ki živi v Pulju, med prvimi pa je šov zapustila novinarka Ana Raščan. Vse do finala so prišle Hana, Aleksandra in Iva. Na koncu je sanjskega moškega najbolj prepričala zadnja.